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Ce efect au alimentele ultraprocesate asupra creierului: Cum sunt afectați copiii, de fapt

Ce efect au alimentele ultraprocesate asupra creierului: Cum sunt afectați copiii, de fapt
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Alimentele ultraprocesate pot influența activitatea cerebrală a copiilor și contribuie la creșterea în greutate, relevă un studiu citat de Science Daily.

Un studiu recent realizat de cercetătorii de la Keck School of Medicine of the University of Southern California (USC) sugerează că acei copii care consumă mai multe alimente procesate au creierul mai predispus să fie atras de stimulul alimentației, ducând la obezitate.

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În cadrul studiului au fost analizați 46 de copii cu vârste între 7 și 10 ani, cu greutate normală, la începutul studiului.

Cercetătorii au folosit MRI (magnetic resonance imaging) pentru a examina activitatea cerebrală a acestora, în timp ce se uitau la imagini cu mâncare delicioasă, precum prăjituri și cartofi prăjiți.

Aceștia au analizat și dietele copiilor și au măsurat BMI (body mass index / indicele de masă corporală IMC ), procentul de grăsime și circumferința taliei.

Ce s-a întâmplat peste un an

Măsurătorile au fost repetate un an mai târziu.

Rezultatele au arătat că minorii care au consumat mai multe alimente ultraprocesate au experimentat o creștere a activității în zona striat dorsal, o parte a creierului care implică recompensarea, motivarea și răspunsul la experiențele satisfăcătoare.

Mai mult, activitatea mai puternică în această regiune a fost asociată cu creșterea masei corporale și a grăsimii în decursul anului respectiv.

Cercetătorii au constatat că luarea în considerare a activității cerebrale legate de recompensă a redus cu 31% asocierea dintre consumul de alimente ultraprocesate și indicele de masă corporală (IMC), iar asocierea cu procentul de grăsime corporală, cu 44%.

Avertismentul cercetătorilor: Cum prevenim obezitatea

Totuși, cercetătorii subliniază că studiul nu stabilește o legătură directă cauză-efect, deoarece a fost doar observațional și a implicat puțini copii.

Astfel, va fi nevoie de noi studii pentru a vedea cum afectează mâncarea ultraprocesată funcțiile creierului uman.

Oamenii de știință vorbesc însă despre importanța îmbunătățirii alimentației la copii. Produsele ultraprocesate sunt – de obicei – ieftine, la îndemână și disponibile la scară largă, dar hrana sănătoasă nu ar trebui să fie dependentă exclusiv de alegerile individuale din sânul familiei.

Accesul mai facil la alimente minim procesate ar putea ajuta la diete mai sănătoase.

Per total, studiul furnizează dovada importantă că nutriția în copilărie poate influența nu doar sănătatea fizică, ci și pe cea mintală.

Intervenția din timp ar putea juca un rol important pentru părinți, atunci când vine vorba de prevenirea obezității la copii și susținerea sănătății pe termen lung.

Traducere realizată cu ajutorul inteligenței artificiale.

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