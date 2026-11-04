Ciprian Ciucu e nemulțumit de jurnaliștii care au îndrăznit să critice traficul infernal din București și să publice imagini cu șantierele abandonate. Se vaită că e victima „redacțiilor din Pipera”. Gândul e una dintre acele redacții care au îndrăznit să critice măsurile primarului

Ciprian Ciucu – primarul General al Capitalei – a postat miercuri, 4 noiembrie, pe pagina personală de Facebook, mai multe „răspunsuri asumate” la adresa bucureștenilor care se declară nemulțumiți de traficul din zona de nord, în care au ajuns să își petreacă chiar și mai mult de două ore în timpul unei singure deplasări.

Reacția liberalului vine la o zi după ce Gândul a publicat imagini în care se putea observa că niciun muncitor nu era prezent pe șantierul de pe Bd. Dimitrie Pompeiu.

Și asta în ciuda faptului că reprezentanții Primăriei susțineau că principala cauză a ambuteiajelor o reprezintă lucrările la conductele de apă „vechi de 53 de ani”.

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Ciprian Ciucu, ironic la adresa „ziariștilor din redacțiile din Pipera”: „Ei știu mai bine”

Pe pagina sa de Facebook, edilul Capitalei afirmă că întrebările ridicate de bucureșteni sunt legitime. Totodată, promite că răspunsurile pe care le va oferi vor fi „asumate”.

Însă edilul pornește la „luptă”, de la bun început, prin a-i arăta cu degetul pe „ziariștii din redacțiile din Pipera”. Aceștia, potrivit lui Ciprian Ciucu, „știu mai bine” cum stă întreaga situație, iar „explicațiile” ar fi trecute cu vederea.

„Despre șantierele deschise pentru a reface liniile de tramvai și despre șantierul de pe Dimitrie Pompeiu. Întrebarile legitime și răspunsuri asumate. Mulți nervi, disconfort, înjurături. De înțeles. Vinovatul desemnat de ziariștii din redacțiile din Pipera: Ciucu. Că eu sunt prost, că nu știu ce fac ș.a.m.d. Explicațiile date sunt uitate, trecute cu vederea; ei știu mai bine.

Care sunt întrebările pe care le primesc cel mai des pe acest subiect?

De ce ai dat drumul la așa multe lucrări deodată? De ce nu văd muncitori pe șantier, de ce pe anumite tronsoane lucrările stagnează? Vor fi gata lucrările la timp? Ce faci să te asiguri că se lucrează?”, a scris Ciprian Ciucu.

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Ciprian Ciucă precizează în postarea sa că va răspunde în „serial” la cele trei întrebări pe care le primește frecvent. Iată explicațiile primarului general referitoare la deschiderea unui număr impresionant de șantiere în București, în același timp, motiv pentru traficul din Capitală este dat peste cap.

Potrivit edilului, există trei mari motive – linii de tramvai inutilizabile, graficul de finanțare al proiectelor și riscul ca avizele să fie pierdute.

„(1) Liniile de tramvai erau aproape inutilizabile, puneau călătorii în pericol, erau vechi de peste 50 de ani, de când le-au făcut comuniștii. Tramvaiele noi se stricau și nu puteam executa nici garanția, că se stricau din vina noastră: mergeau pe șine rupte, strâmbe sau chiar lipsă (tocite până la beton). Puneam în pericol tramvaie achiziționate cu sute de milioane de euro!

(2) Proiectele au un grafic de finanțare. Dacă ar fi fost începute la timp, cum era normal, nu le mai dădeam eu drumul la toate. Dacă nu vor fi executate și recepționate în graficul de finanțare asumat, pierdem banii, iar miza este uriașă. Este spectaculoasă de uriașă: este o finanțare totală de cca. 5 miliarde de lei. 1 miliard din fonduri europene și peste 4 miliarde din împrumuturi de la băncile internaționale de dezvoltare.

(3) Se pierdeau avizele și, DACĂ NU LE FACEM ACUM, nu s-ar mai fi făcut decât, poate, peste alți 3 sau 4 ani, iar rețeaua de tramvaie ar fi fost deja compromisă!

Eu înțeleg disconfortul pe care-l trăim, înțeleg orele pierdute zilnic. Vă mulțumesc pentru că răbdați cu stoicism, mergeți la muncă și țineți orașul viu. Am luat decizia grea, dar corectă pentru orașul nostru, pentru că nu iau decizii care să dea bine d.p.d.v. electoral, ci doar deciziile pe care le consider corecte. „Electoral” era să dau drumul doar la câteva șantiere ușoare și să le dăm gata repede.

Dar punem orașul la punct pentru copiii și nepoții noștri; aici nu se va mai interveni încă 50 sau mai mulți ani! După ce se vor termina, va fi bine și vom fi uitat acest disconfort”, a precizat Ciprian Ciucu.

Un șantier „abandonat” în Pipera

Zona de nord a Capitalei este una dintre cele mai puternice puncte economice de pe harta României.

Capitala generează aproximativ 25% din PIB-ul României, în vreme ce Nordul Bucureștiului reprezintă aproximativ 12% din economia locală.

Reprezentanții Primăriei Municipiului București (PMB) – a cărei conducere a fost preluată de liberalul Ciprian Ciucu, după plecarea lui Nicușor Dan la Cotroceni – spun că blocajul este cauzat, în principal, de lucrările de reabilitare a conductei de apă de pe Bd. Dimitrie Pompeiu, „veche de 53 de ani”.

Aceștia menționează că restricțiile de circulație din zona Pipera sunt impuse până în luna decembrie.

Totuși, în imaginile surprinse de Gândul, se poate observa cum șantierul pare mai degrabă abandonat. Nici măcar un muncitor nu era prezent la lucru.

S-a reluat activitatea pe șantier după ce Gândul a publicat imaginile din care lipseau tocmai muncitorii

Au trecut 24 de ore de la momentul în care Gândul a tras un semnal de alarmă și a prezentat imagini cu șantierul fără muncitori, lucrurile au intrat într-o altă etapă.

Muncitorii au fost chemați pe șantier încă de la primele ore ale dimineții. Și-au început ziua de lucru prin drenarea apei care a umplut șanțul săpat pentru liniile de tramvai.

Totuși, dincolo de gardurile care delimitează șantierul, șoferii încă sunt „blocați” în binecunoscutul trafic de București.

Municipalitatea le explică bucureștenilor terorizați de traficul infernal din Nordul Capitalei faptul că blocajul este cauzat, în principal, de lucrările de reabilitare a conductei de apă de pe Bd. Dimitrie Pompeiu, „veche de 53 de ani”.

Reprezentanții Primăriei nu uită să menționeze că toate șantierele din București se află în întârziere.