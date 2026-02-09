Prima pagină » Actualitate » Digi, investigată de Consiliul Concurenței pentru abuz de poziție dominantă pe piața telecom. Compania a făcut un anunț

Digi, investigată de Consiliul Concurenței pentru abuz de poziție dominantă pe piața telecom. Compania a făcut un anunț

09 feb. 2026, 15:49, Actualitate
Digi, investigată de Consiliul Concurenței pentru abuz de poziție dominantă pe piața telecom. Compania a făcut un anunț

Consiliul Concurenței a deschis o investigație care vizează Digi România, compania fiind suspectată că ar fi putut abuza de poziția dominantă pe piețele de televiziune, internet fix și telefonie fixă. Ancheta vizează practici comerciale desfășurate pe o perioadă îndelungată și analizează modul în care operatorul ar fi influențat competiția din sectorul telecom.

Suspiciuni privind practicile comerciale ale companiei

Investigația a fost declanșată în luna mai a anului trecut și vizează activitatea Digi România cel puțin începând cu anul 2015. Autoritatea de concurență analizează dacă operatorul ar fi aplicat strategii care ar fi putut afecta concurența pe piață, în special prin modul în care și-ar fi stabilit ofertele și condițiile comerciale.

Ancheta a fost demarată în urma unor sesizări care reclamau existența unor „potențiale practici de excludere prin condiții de tranzacționare inechitabile practicate pe piața serviciilor de telefonie mobilă, precum și prin practicarea de reduceri și oferte selective și țintite pe piețele pe care Digi deține o poziție dominantă”.

Autoritățile verifică dacă aceste strategii ar fi putut limita accesul competitorilor la piață sau ar fi creat avantaje comerciale nejustificate pentru operatorul telecom.

Digi a confirmat investigația

Digi România a confirmat existența investigației și a precizat că informațiile au fost comunicate public anterior, inclusiv în prospectul de obligațiuni din octombrie 2025. Reprezentanții companiei susțin că procedura nu reprezintă o acuzație oficială și că operatorul colaborează cu autoritățile pentru clarificarea situației.

Da, suntem la curent cu investigația și am informat public în acest sens, de exemplu în prospectul de obligațiuni din octombrie 2025. Solicitările primite de la Consiliul Concurenței nu constituie acuzații și vom răspunde transparent, așa cum facem mereu”, au precizat oficialii Digi.

Compania respinge acuzațiile privind politica de prețuri și susține că modelul său de business respectă regulile pieței. „Modelul de activitate al Digi este de a oferi servicii la prețuri corecte și profitabile, fără a vinde sub costuri sau folosind subvenționare încrucișată. Digi respectă toate prevederile legale, inclusiv cele în materie de concurență și cooperează transparent cu autoritățile pentru a demonstra legalitatea acțiunilor sale”, susțin oficialii Digi România.

Investigația Consiliului Concurenței este în desfășurare, iar concluziile acesteia ar putea influența echilibrul competițional din sectorul telecom din România.

