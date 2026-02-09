Vă mai aduceți aminte Daewoo Espero – „mașina de deputat”? Cum arată în 2026 un model din 1997 cu doar 12.000 de km

Puțini români își mai amintesc că a fost o vreme când Daewoo Espero nu era doar o mașină, ci reprezenta un statut. La finalul anilor ’90, această mașină cu silueta lungă, spatele tăiat drept și stopurile late se găsea aproape în fiecare parcare a instituțiilor publice.

De aici și porecla care i-a rămas lipită: „mașină de deputat”.

Espero, prima „fiță” auto după Revoluție

Astăzi, să mai vezi un Espero pe stradă este ceva rar. Iar dacă vorbim de unul din 1997, cu doar 12.000 de kilometri la bord, este, deja, un eveniment pentru orice pasionat de mașini din epoca de tranziție la capitalism. De ce? Pentru că se spune că Daewoo Espero a fost prima „fiță” auto din România după Revoluție.

Pe pagina de Facebook „Club Daewoo Espero” cineva a postat câteva fotografii cu un astfel de autoturism. Vopseaua verde închis are acel luciu specific mașinilor bine păstrate, iar liniile caroseriei sunt simple și fără „artificii” făcute în fabrică.

Ca la orice Espero, spatele este piesa de rezistență: stopurile sunt unite pe toată lățimea, iar inscripțiile „Espero” și „Daewoo” stau așezate clasic pe capacul portbagajului. Bara neagră, masivă, și forma dreaptă a hayonului amintesc de anii în care se punea accent pe soliditate.

La fel stau lucrurile și în față, unde regăsim faruri dreptunghiulare, clare, și o grilă discretă ce păstrează aerul sobru al modelului producătorului sud-coreean.

La interior, tapițeria textilă gri-albăstruie pare abia scoasă din fabrică. De altfel, se și vede din imagini cât de bine a fost întreținută mașina, fără urme pe scaune, buretele încă păstrând fermitatea originală.

Uzura este minimă la modelul prezentat, dovadă și cei 12.000 de kilometri pe care îi indică bordul.

