Fenomen neobișnuit în mediul online. Cuvântul căutat de români de aproape 2400 de ori, în 10 minute, în seara de 8 februarie 2026

09 feb. 2026, 16:14, Actualitate
Un fenomen neobișnuit a avut loc în mediul online, în cursul serii de duminică, 8 februarie 2026. Un cuvânt a fost căutat de aproape 2400 de ori, în doar 10 minute, seara trecută. Cuvântul respectiv ar fi stârnit un real interes în rândul utilizatorilor în urma episodului de la „Survivor România” care rula, atunci, la Antena 1. Vezi mai jos.

Un alt cuvânt a stârnit interesul în rândul cetățenilor, înregistrând un volum considerabil de căutare, într-un timp foarte scurt.

Cuvântul care a stârnit interes în rândul românilor, seara trecută

Interesul a fost stârnit duminică seară, 8 februarie 2026, în intervalul orar 22:40 – 22:50. Atunci, cuvântul „libidinos” a fost căutat de aproape 2400 de ori, în doar 10 minute, ceea ce reprezintă un vârf rar pentru un termen de dicționar. Datele au fost publicate online de DEX Online.

Așa cum se poate observa în imaginea de mai jos, cuvântul „libidinos”, a adunat 2388 de căutări. A fost urmat de un alt cuvânt cu un volum de căutări extrem de mic, și anume „fus” (27 de căutări).

  • „Libidinos” – 2388 de căutări;
  • „Fus” – 27 de căutări;
  • „Lascivitate” – 26 de căutări;
  • „Lasciv” – 21 de căutări;
  • „Batcă” – 21 de căutări;
  • „Poartă” – 16 căutări;
  • „Terț” – 14 căutări;
  • „Măcăleandru” – 14 căutări;
  • „Fire” – 14 căutări;
  • „Expectorați” – 14 căutări.

Cuvântul „libidinos” a fost căutat de 2388 de ori / foto: Facebook

Ce înseamnă „libidinos”?

De ce a fost căutat cuvântul „libidinos” de aproape 2400 de ori în 10 minute? Interesul față de cuvântul respectiv ar fi venit în urma unui dialog care a avut loc în episodul de duminică, 8 februarie 2026, de la „Survivor România”. Atunci, concurenta Naba l-a caracterizat pe concurentul Cav ca fiind „libidinos”, iar Cav a întrebat-o care este definiția acelui cuvânt, notează Playtech.ro.

Ce înseamnă „libidinos”, potrivit DEX. LIBIDINÓS, -OÁSĂ, libidinoși, -oase, adj. Care se lasă fără rușine stăpânit de pofta plăcerilor senzuale, înclinat spre lascivitate. – Din fr. libidineux, lat. libidinosus.

În 2025, de exemplu, cele mai căutate cuvinte au fost „sinecură” și „suveranitate”, fiind urmate de „suveranism”, „pragmatic” sau „reziliență”. Vezi AICI câte intrări au fost înregistrate per cuvânt. Topul include 15 cuvinte.

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock; Facebook

