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Securitatea la Marea Neagră, prioritatea României. Ce a transmis Luca Niculescu după discuția cu Ursula von der Leyen de la Palatul Victoria

Securitatea la Marea Neagră, prioritatea României. Ce a transmis Luca Niculescu după discuția cu Ursula von der Leyen de la Palatul Victoria
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Luni, 9 noiembrie, premierul Luca Niculescu a primit-o pe Ursula Von der Leyen, președinta Comisiei Europene, la Palatul Victoria. Într-o postare pe rețeaua de socializare X, premierul României a adus în atenție subiectul esențial al întâlnirii, și anume securitatea la Marea Neagră.

Luca Niculescu a discutat cu Ursula von der Leyen despre securitatea la Marea Neagră, relansarea economiei, disciplina fiscală și atragerea fondurilor europene. Premierul a reafirmat angajamentul Guvernului pentru consolidarea Flancului Estic și creșterea competitivității României.

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Ursula von der Leyen a fost primită de premierul Luca Niculescu, la Palatul Victoria

Ursula von der Leyen a fost primită de premierul Luca Niculescu, la Palatul Victoria

„Am primit-o cu căldură la Palatul Victoria pe președinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen. Într-o perioadă marcată de provocări economice și de securitate tot mai mari, am reafirmat angajamentul Guvernului de a avansa proiectul european și de a lucra îndeaproape cu partenerii noștri pentru o Europă mai puternică, mai sigură și mai competitivă.

Prioritățile noastre includ consolidarea Flancului Estic al UE și a securității la Marea Neagră, în linie cu strategia europeană pentru această regiune; revitalizarea economiei României și creșterea competitivității sale; păstrarea disciplinei fiscale; precum și stimularea investițiilor prin valorificarea la maximum a tuturor fondurilor europene disponibile”, transmite Luca Niculescu pe X.

Luca Niculescu: „Împreună putem construi o Europă mai puternică, mai sigură și mai rezilientă”

Premierul României a mulțumit Comisiei Europene pentru sprijinul acordat hub-ului de securitate maritimă de la Marea Neagră și operațiunilor de căutare și salvare. Luca Niculescu a subliniat importanța cooperării pentru consolidarea securității europene.

„Apreciem sprijinul politic și financiar oferit de Comisie pentru operaționalizarea hub-ului de securitate maritimă de la Marea Neagră, dar și pentru operațiunile de căutare și salvare ale României.

Prețuim cooperarea strânsă cu Comisia Europeană. Această vizită reconfirmă determinarea noastră comună de a consolida răspunsul colectiv al Europei în fața provocărilor viitoare.

Împreună putem construi o Europă mai puternică, mai sigură și mai rezilientă”, a mai notat premierul României.

Securitatea la Marea Neagră, prioritatea României. Ce a transmis Luca Niculescu după discuția cu Ursula von der Leyen de la Palatul Victoria

Securitatea la Marea Neagră, prioritatea României. Ce a transmis Luca Niculescu după discuția cu Ursula von der Leyen de la Palatul Victoria. Foto: Guvernul României.

Ursula von der Leyen, vizită în România

Ursula von der Leyen a venit la București pentru a reafirma sprijinul UE pentru România, în contextul incidentelor tot mai frecvente cu drone în Marea Neagră.  După întâlnirile cu Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu, Ursula von der Leyen va merge în Bulgaria și Turcia. Miercuri, aceasta va participa la conferința ONU privind schimbările climatice COP31.

De altfel, Nicușor Dan a transmis un mesaj după întrevederea cu Ursula von der Leyen. Președintele a salutat alocarea a 50 de milioane de euro pentru dezvoltarea Hub-ului de securitate de la Marea Neagră, afirmând că investiția va spori siguranța regiunii și protecția cetățenilor. Vezi AICI declarațiile.

Sursă foto: Guvernul României

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