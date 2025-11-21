Scumpirea boabelor de cacao schimbă piața dulciurilor. Cofetarii și producătorii consacrați de napolitane sau biscuiți au început să subțieze stratul de ciocolată. Alții, ca să țină costurile sub control, suplinesc ciocolata pură cu mai multe creme de fructe. Un raport internațional arată o creștere a înlocuitorilor pentru untul de cacao cu uleiuri vegetale și zahăr.

Piețele de cacao din întreaga lume au fost date peste cap, în ultimii doi ani. Vremea capricioasă a redus drastic producția, iar asta a avut un ecou imediat în costuri.

Dacă ne uităm la evoluția prețului pentru acest ingredient, în 2024 și 2025, au fost atinse scumpiri cum nu s-au mai văzut. O tonă de cacao a ajuns să coste aproape 10.000 dolari, așa că producătorii de dulciuri care au dublat în timp prețul produselor la raft și-au schimbat strategia.

În acest moment, potrivit estimărilor din industrie, în țara noastră, cei care folosesc înlocuitori în loc de ciocolată pură sunt de două ori mai mulți.

Asta înseamnă că pun în prăjituri, dar și în dulciurile produse industrial, mai puțină cacao și mai mult ulei vegetal și zahăr. Sunt, însă, diferențe mari de preț. Un kilogram de ciocolată pură costă, în medie, 45 lei, în timp ce înlocuitorul e 20 de lei.

De altfel, și unii producători consacrați de dulciuri și-au modificat rețetele. Conform legii, produsele din și cu ciocolată trebuie să aibă minimum 40% ca CAO în compoziție.