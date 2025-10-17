Explozia produsă – vineri, 17 octombrie 2025 – la un bloc din cartierul Rahova a dus la moartea a 3 persoane – printre care și o tânără de 24 de ani însărcinată – și la rănirea altor 13. Deflagarația a fost atât de puternică încât a afectat și clădirea Liceului Dimitrie Bolintineanu, aflată în apropiere.

Acuzațiile se intersectează, oamenii vor să știe de ce autoritățile nu au putut preveni o astfel de explozie, apar declarații contradictorii și, peste toate, imaginea unei zone care, în timp de pace, se aseamănă foarte mult cu una de război.

Gândul prezintă primele imagini cu momentul exploziei din cartierul Rahova al Capitalei, o tragedie care a lăsat în urmă disperare și foarte multe întrebări care rămân, încă, fără răspuns.

Etajul șase al blocului afectat de explozie s-a prăbușit peste etajul cinci

Cu doar câteva secunde înainte de explozie, trei bărbați se aflau în parcarea din spate a unui bloc învecinat.

Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se poate observa cu aceștia sunt luați prin surprindere de explozia puternică.

Deflagrația s-a produs la ora 08:49:16. Alarmele mașinilor s-au declanșat, iar cei trei bărbați din imagini sunt aproape fără reacție, neînțelegând ce se întâmplă în apropierea lor.

Etajul șase al blocului afectat de explozie s-a prăbușit peste etajul cinci, iar imaginile filmate la fața locului arată că blocul este în colaps. O dronă a fost trimisă în zonă, pentru ca salvatorii să poată identifica mai ușor victimele.

Oamenii au fost aruncați dintr-un bloc în altul

Unul dintre locuitorii prezenți la fața locului a declarat că, în urma exploziei, oamenii au fost aruncați dintr-un bloc în altul, iar pereții sunt plini de sânge.

„Explozia i-a aruncat din blocul celălalt până aici, și aici a fost impactul, s-au lovit și au căzut jos. Doamne, doamne, doamne”, spune bărbatul, vizibil afectat de tot ceea ce vede în jurul său. (mai multe informații AICI)

„Uite că au vrut să ne omoare copii”

La Liceul Bolintineanu, sălile de curs sunt devastate de această deflagrație.

„Uite că au vrut să ne omoare copii”, spune o femeie care se află într-o sală de curs a liceului.

Surse din cadrul ISMB au precizat că părinții și-au preluat copiii de la liceul de vizavi blocul în care s-a produs explozia. Unii dintre ei au fost duși la spital pentru un control preventiv, mai ales și din cauza spaimei produse de explozie. (mai multe detalii AICI)

Recomandările Poliției

Evitați zona afectată – Nu vă apropiați de perimetrul de intervenție, chiar dacă explozia s-a produs deja. Există riscul altor deflagrații, prăbușiri sau scurgeri de gaze.

Respectați indicațiile autorităților – Urmați instrucțiunile polițiștilor, pompierilor și ale echipelor de intervenție. Nerespectarea acestora poate pune în pericol vieți

Nu atingeți obiecte suspecte sau resturi – Acestea pot reprezenta un pericol sau pot constitui probe importante în ancheta penală.

Nu blocați căile de acces

Evitați să staționați cu autovehiculele în apropiere de zona de intervenție pentru a permite accesul echipelor de salvare

Furnizați informații utile – Dacă ați fost martor la eveniment sau aveți date relevante, contactați autoritățile la numărul unic de urgență 112.

Sprijiniți persoanele vulnerabile – Dacă observați copii, vârstnici sau persoane cu dizabilități în apropiere, oferiți sprijin sau semnalați prezența acestora autorităților.

RECOMANDAREA AUTORULUI: