Apa trece, bacteriile rămân în „comuna bogaților”. DSP Ilfov a descoperit că apa de la robinet din Corbeanca este contaminată. Cetățenii cer lămuriri pe Facebook, dar sunt ignorați de primar: „E foarte grav, otravă!”

Când plătești unul dintre cele mai mari tarife la apă din țară, te aștepți la cea mai bună calitate. Este exact invers pentru locuitorii din Corbeanca, unde Direcția de Sănătate Publică tocmai a descoperit că apa lor este infestată cu bacterii coliforme și enterococi. Primăria a publicat pe Facebook raportul DSP, fără să avertizeze oamenii că apa este nepotabilă și ce riscuri sunt pentru sănătatea lor. Subiectul nu pare atât de important pentru primarul USR al localității, întrucât nici nu a fost menționat în ședința de vineri a Consiliului Local.

Joi dimineață la 07:41, o postare pe Facebook-ul primăriei anunța că s-a primit o informare de la DSP Ilfov „cu privire la rezultatele unui control și măsurile pe care acest furnizor trebuie să le implementeze în perioada următoare pentru asigurarea conformității.” Atât. Niciun avertisment, nicio atenționare. Doar cei care au deschis informarea și au citit-o cu atenție, au aflat că apa lor este contaminată și că se pot îmbolnăvi.

În timp ce alte localități, aflate în situații similare, au emis avertizări de tip „nu consumați apa de la robinet”, Primăria Corbeanca a ales tăcerea. Primarul Ștefan Apateanu (USR) nu a avut nicio reacție publică, nicio avertizare, nicio ședință de urgență, nicio acțiune vizibilă pentru protejarea cetățenilor.

Primarul Ștefan Apăteanu, alături de Cătălin Drulă, candidat pentru Primăria Capitalei

Primarul Ștefan Apăteanu , pasivitate în fața unui pericol sanitar?

Surse din interiorul administrației au confirmat pentru Gândul că edilul a fost informat personal despre conținutul raportului DSP, însă a preferat să „nu creeze panică.” O decizie care devine însă periculoasă și iresponsabilă, atunci când expui mii de locuitori riscului de îmbolnăvire.

„Apă cu de toate la 17 lei/mc”

După postarea mesajului de joi, pe pagina de facebook a Primăriei Corbeanca, oamenii au reacționat imediat la această problemă urgentă care le poate afecta grav sănătatea, în cazul în care nu se iau măsurile necesare în timp util. „Sunt curios totuși… A fost anunțată o întrerupere a apei pe 28 pt. curățare, totuși am avut apă toată ziua atunci. Trag concluzia că nu prea s-a făcut? Avea legatură cu aceste analize? / Cred că am vrea să știm dacă au aplicat măsurile impuse de DSP, că au trecut cele 3 zile, dacă au preluat iar probe si rezultatul lor! / E foarte grav, otravă !”

Întrebările GÂNDUL pentru primarul Ștefan Apăteanu Întrucât la numerele de telefon ale Primăriei Corbeanca răspunde doar robotul, care ne transmite că programul s-a încheiat la ora 12:00, adresăm public întrebările la care ne-am fi dorit un răspuns din partea primarului. 1. Ce măsuri concrete s-au luat, după anunțul DSP din 29 octombrie, cu privire la contaminarea apei potabile din Corbeanca? 2. Cum au fost informați concret cetățenii în legătură cu această problemă care afectează direct sănătatea oamenilor? 3. Care este situația în momentul de față? Se poate consuma apa din comuna Corbeanca sau planează încă pericolul asupra sănătății oamenilor?

DSP, rezultate alarmante în Corbeanca: apă cu bacterii și substanțe toxice în mai multe zone

În cadrul monitorizării de audit a calității apei potabile, Direcția de Sănătate Publică Ilfov a prelevat probe din sistemul centralizat de distribuție al comunei Corbeanca, administrat de SC RAJA SA Constanța. Rezultatele, consemnate în Adresa DSP nr. 12138 / 29.10.2025, sunt alarmante:

„Analizele de laborator au evidențiat neconformități pentru următorii parametri: nitriți, bacterii coliforme, enterococi, clor rezidual liber sub limita minimă admisă.” Cu alte cuvinte, apa livrată în rețeaua publică este contaminată, neîndeplinind condițiile legale pentru a fi considerată potabilă.

Zone afectate: Tamași, Petrești și Ostratu

DSP a identificat prezența bacteriilor coliforme la consumatorii din:

•Șos. Unirii nr. 115 (Petrești),

•Șos. Unirii nr. 374 (Tamași),

•Str. Hipodromului nr. 20 și Str. Mărgaritarului nr. 26 (Ostratu).

Totodată, s-au găsit enterococi intestinali în probele prelevate din Ostratu, iar nivelul clorului rezidual liber, cel care asigură dezinfectarea apei, era sub valoarea minimă admisă, ceea ce indică o tratare insuficientă sau chiar lipsă de dezinfectare în rețea.

RAJA, prinsă cu apa murdară: probele oficiale confirmă contaminarea

Raportul de încercare nr. 2990, emis de Laboratorul DSP București, detaliază analizele chimice și bacteriologice efectuate între 13 și 16 octombrie 2025. Rezultatele arată depășiri ale limitelor legale și prezența microorganismelor periculoase pentru sănătatea umană.

Mai grav, în document se menționează că în una dintre probe „s-au dezvoltat colonii din genul Pseudomonas spp.”, bacterii potențial patogene, care indică o contaminare severă a surselor de apă.

Concluzia specialiștilor DSP este fără echivoc: „Apa analizată nu respectă cerințele pentru apă potabilă conform H.G. 957/2023 și prezintă risc microbiologic pentru consumatori.”

DSP cere măsuri urgente, RAJA și primăria tac

Direcția de Sănătate Publică Ilfov a solicitat măsuri imediate de remediere, printre care:

•dezinfectarea surselor de apă în termen de 24 de ore,

•golirea și curățarea bazinelor de stocare,

•dezinfectarea rețelelor de distribuție și remedierea deficiențelor,

•reanalizarea probelor în termen de 5 zile,

•clorinarea permanentă la un nivel minim de siguranță (0,1 mg/l la consumator).

Sursă foto: Colaj Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI: