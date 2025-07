Scandal la Miercurea Ciuc, după Csikszereda – DINAMO 2-2. „Câinii” acuză: „Copii stropiți cu spray lacrimogen, fani lăsați pe dinafară!”

Meciul dintre Csikszereda și Dinamo București, din prima etapă a noului sezon de Liga 1, s-a terminat la egalitate, scor 2-2, dar ceea ce s-a petrecut în afara gazonului a eclipsat spectacolul de pe teren. Înainte de joc și mai ales la final au avut loc scene tensionate, „câinii” lansând mai multe acuzații la adresa clubului gazdă.

Debutul de sezon s-a transformat, la Miercurea Ciuc, într-un scandal cu multiple ramificații.

„Am avut bilete, dar am fost ținuți afară!”

Suporterii bucureștenilor prezenți la Miercurea Ciuc au fost protagoniștii unui incident care ridică semne de întrebare serioase asupra modului în care a fost organizat meciul.

Eduard Ziriakus Galan, președintele DDB (Doar Dinamo București), a relatat o situație halucinantă petrecută la porțile arenei: peste 70 de suporteri cu bilete în mână nu au fost lăsați să intre în stadion!

„Am avut 125 de bilete, s-a făcut tot posibilul ca cei 125 de oameni să nu intre pe stadion. Nu e un meci de Liga 2, Liga 3, Liga 4. Acolo va veni FCSB, Rapid, Craiova. Trebuie să arăți respect pentru sport, pentru suporteri. Cei cu bilete nu au intrat. Nu știm de ce nu au fost lăsați să intre. Motivul a fost că îi controlau mai mult, au dat cu spray inclusiv pe copii. Nu au sărit la bătaie. Noi am ajuns acolo cu 25 de minute înainte de începerea meciului. Eram 125 de oameni cu bilete, cumpărate de la ei.

Conflictul a intervenit când tu ai lăsat doar 50 de oameni să intre, din cei 125, când ei aveau bilete cumpărate. Apoi, cei care au încercat să iasă nu au mai fost lăsați”, a declarat Galan.

Legat de scandările de pe stadion, reprezentantul DDB a explicat: „Am auzit de ele, am auzit că au fost la golul al doilea al lor. Pentru asta ne cerem scuze, dar nu discutăm despre asta acum. Nu e vorba de jandarmi, e vorba de firma de pază a clubului, care a organizat meciul. Agresivitate din partea noastră nu a fost. Am vrut să mergem, să ne bucurăm de meci.

Nu am comentat că aveam 125 de bilete. E un stadion neomologat, nu am spus nimic. Vine Dinamo, dai 125 de bilete. Nu am făcut scandal. Când ajungem acolo, ce faci? Noi nu am fost deloc agresivi”.

Nicolescu, față în față cu Jandarmeria: „Cineva minte!”

Situația a degenerat și la nivelul oficialilor celor două cluburi.

Andrei Nicolescu, președintele FC Dinamo, a avut un schimb de replici tăios cu reprezentanții Jandarmeriei și cu șefii firmei de pază care a asigurat ordinea la stadion.

„Oamenii mei sunt afară, cu bilete în mână! Dânsul spune că nu i-ați lăsat dumneavoastră, dumneavoastră spuneți că nu i-a lăsat firma de pază. Cineva minte!”, a spus Nicolescu, într-o dispută aprinsă cu șeful Jandarmeriei.

„Ne asumăm ce s-a întâmplat, vă garantăm că nu se va mai întâmpla. Le-am zis suporterilor să vină înapoi în tribună, nu au vrut. La revedere, drum bun!”, a venit răspunsul oficialului Jandarmeriei, dar dinamovistul a fost categoric: „Totul e cu rea intenție în seara asta. Am transformat o seară de fotbal într-un circ”.

Deși Jandarmeria și organizatorii au recunoscut, în parte, problemele apărute la porțile arenei, vina a fost pasată dintr-o parte în alta. Nimeni nu și-a asumat în mod clar haosul de la porțile stadionului.

Dinamo a transmis că așteaptă reacții ferme din partea FRF și a organizatorilor de la Miercurea Ciuc. Clubul gazdă riscă sancțiuni, dacă vor apărea și plângeri oficiale privind modul în care s-au comportat cu minorii veniți la meci.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

„Nucleara” de la miezul nopții: DINAMO l-a transferat pe portarul titular al unei naționale de „mondiale! În 2022, îi exaspera pe Neymar și Raphinha

DINAMO, în contact cu fonduri de investiții străine. „Pot să vă spun că se interesează, există contacte”

„Bombă” la DINAMO: infuzie de capital – 15 milioane de euro!/Cum se schimbă puterea în club după ieșirea din insolvență