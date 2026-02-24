Prima pagină » Actualitate » Scandal la şedinţa CGMB. Daniel Băluță a anunțat că reprezentanţii PSD în Consiliu vor intra în grevă. Atac direct la primarul Capitalei: ”Un laș. Primăria Capitalei s-a transformat în «castelul grofului»”

Scandal la şedinţa CGMB. Daniel Băluță a anunțat că reprezentanţii PSD în Consiliu vor intra în grevă. Atac direct la primarul Capitalei: ”Un laș. Primăria Capitalei s-a transformat în «castelul grofului»”

24 feb. 2026, 12:32, Actualitate

În cadrul ședinței Consiliului General al Municipiului București (CGMB) de marți,  unde urma să se voteze un proiect de hotărâre care prevede ca bucureștenii să nu plătească pentru apa caldă și căldura care nu au ajuns la parametri normali în casele lor, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță s-a certat cu secretarul general al CGMB și  nu a ezitat să îl atace pe Ciprian Ciucu care nu s-a prezentat la ședință și pe care l-a acuzat că sabotează proiectul. 

Băluță a acuzat secretarul general al CGMB nu a trimis linkul pentru ședință tuturor consilierilor și a anunțat că social-democrații din Consiliu intră în grevă și nu vor mai veni la ședințe, după care l-a atacat pe Ciprian Ciucu, care nu a fost prezent la ședința de marți.

”Din păcate, este o zi foarte tristă, pentru că dorința de a face dreptate pentru cei care nu primesc apă caldă – pentru cei care plătesc apa caldă, dar ea nu ajunge aproape niciodată, chiar dacă debitul, presiunea și temperatura nu sunt respectate – este blocată. Oamenii plătesc de zeci de ani, deși acest lucru nu este normal.

Trebuie să facem dreptate, iar dreptate nu avem cum să facem cu astfel de oameni care blochează inițiative de acest fel. Apa caldă este pentru toți, indiferent dacă votează sau nu, indiferent dacă sunt de dreapta sau de stânga.

De astăzi, această clădire a Primăriei Capitalei s-a transformat în «castelul grofului» Ciprian Ciucu.

Nu vom ceda. Mâine vom convoca o altă ședință, pe aceeași temă”, a declarat Băluță.

Băluță: ”Ciucu este laș, nu a făcut altceva decât să inducă în eroare alegătorii”

Băluță l-a pus la zid pe primarul Ciucu, pe care l-a numit laș: ” Domnul primar ne-a arătat care este natura caracterului său. Este un om laș și nu a făcut altceva decât să inducă în eroare alegătorii. Este momentul să dezvăluim adevăratul caracter pe care îl are: este un autocrat, cu un mod de conducere despotic. A transformat această clădire într-un castel de grof”, a adăugat Băluță.

