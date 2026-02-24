Prima pagină » Actualitate » Lukoil dă în judecată statul român. Compania din Rusia invocă forța majoră la perimetrul Trident

24 feb. 2026, 12:23
Lukoil Overseas Atash BV, subsidiară a grupului rus Lukoil și operator al perimetrului offshore Trident, din Marea Neagră, a notificat oficial autoritățile române că se află într-o situație de forță majoră care blochează operațiunile de explorare a gazelor, scrie Mediafax.

În paralel, compania a deschis un proces împotriva Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG) și împotriva Romgaz, pentru a obține recunoașterea juridică a cazului de forță majoră.

Guvernul Bolojan a pus lupa pe activitățile Lukoil

Acțiunea a fost înregistrată la instanță în februarie, conform acțiunii ce poate fi văzută pe portal.just.ro.

Demersul vine la scurt timp după ce Guvernul a instituit un regim de supraveghere extinsă asupra mai multor entități ale grupului Lukoil din România, măsură justificată public prin nevoia de a preveni scurgeri de capital și prin argumentul că asocierea Romgaz cu un operator rus la Trident reprezintă o „vulnerabilitate strategică”.

Potrivit explicațiilor citate de Profit.ro, cadrul legal prevede pași și termene pentru notificare și documentare, iar o eventuală neacceptare a forței majore de către autoritatea competentă poate duce la un litigiu care să tranșeze încetarea acordului petrolier fără daune-interese.

În același timp, Guvernul a pregătit și instrumente legale pentru o eventuală denunțare a acordului din motive de securitate națională, pe fondul sancțiunilor asupra Lukoil.

Pe fundal, presiunea externă este majoră: potrivit Reuters, Lukoil are termen până la 28 februarie 2026 pentru a-și vinde activele din străinătate, în condițiile în care tranzacțiile sunt condiționate de aprobări și mecanisme impuse de autoritățile americane. În acest context, Lukoil a anunțat recent un acord preliminar cu fondul american Carlyle pentru vânzarea diviziei care gestionează activele externe. Deocamdată, procesul rămâne dependent de aprobări și concurat de alți potențiali cumpărători.

Unde se află perimetrul Trident

Perimetrul EX-30 Trident se află în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 170 km de țărm, iar în asociere Lukoil deține circa 88% (în unele raportări 87,8%), restul revenind Romgaz.

În 2025, erau raportate pregătiri pentru forarea unei sonde de explorare, iar în spațiul public au fost vehiculate estimări de resurse de ordinul zecilor de miliarde de metri cubi, cu investiții semnificative în explorare.

Lukoil a încheiat un acord istoric cu gigantul Carlyle Group. Grupul american a cumpărat activele internaționale, inclusiv pe cele din România

Piperea lansează acuzații grave: Regimul kievean spală banii din ajutoarele primite în Europa și îi împarte

Trezoreria SUA a prelungit licența pentru operațiunile de vânzare a activelor străine ale „Lukoil” până pe 28 februarie

