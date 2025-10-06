Scandalul „Ana Birchall, agent CIA?”. Fostul ministru al Justiției: „Documentul contrazice povestea răspândită în spațiul public”

Ana Birchall, fost ministru al Justiției și fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, ar apărea în documente din care reiese că s-a oferit să colaboreze cu CIA în schimbul susținerii pentru funcția de ministru.

Scandalul creat în jurul Anei Birchall, fost consilier prezidențial, care ar fi cerut să fie agent CIA și să ofere informații din România pentru Statele Unite, a explodat luni, 6 octombrie.

Ana Birchall ar fi cerut sprijin american pentru o funcție la vârful statului român

Mai precis, un document de la Departamentul de Justiție al SUA, făcut public de către influencerul Vlad Mercori, pe contul personal de Facebook, arată că Ana Birchall, fost ministru al Justiției și fost consilier prezidențial în mandatul lui Ilie Bolojan, s-ar fi oferit să devină agent al CIA în România.

În schimbul colaborării, Birchall ar fi cerut sprijin american pentru o funcție la vârful statului român. Primele contacte între Ana Birchall și SUA ar fi avut loc începând cu data de 1 martie. Iar pe data de 30 aprilie, Birchall a fost numită consilier prezidențial de către președintele interimar al României, Ilie Bolojan.

Cum se apără fostul ministru al Justiției

În replică, Ana Birchall spune că „a fost distribuită o minciună despre mine, construită pe un formular depus în SUA de o persoană privată” și respinge categoric aceste afirmații.

„Nu am cerut, nu am negociat și nu am autorizat pe nimeni să mă „recruteze” sau să mă „promoveze” către vreo instituție americană. (…) Autorul documentului scrie chiar el, negru pe alb, că nu există niciun acord, nici verbal, nici scris, nicio plată, niciun beneficiu. Cu alte cuvinte, chiar documentul contrazice povestea răspândită în spațiul public. Afirmațiile că „a contactat CIA” îi aparțin exclusiv persoanei care a depus formularul. Nu l-am mandatat, nu l-am plătit, nu am avut nicio înțelegere sau contract cu el”, a scris Ana Birchall pe Facebook.

Aceasta a subliniat că a sesizat autoritățile competente din SUA pentru rectificarea a ceea ce consideră „neadevăruri”. Mai mult, fosta candidată la alegerile prezidențiale din 2024 a inițiat demersurile legale în România împotriva celor care produc și distribuie „asemenea calomnii”.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a explicat că Birchall nu mai e membru de partid, deci imaginea PSD nu va fi afectată.

