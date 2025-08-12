Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat că va trimite o echipă a Corpului de Control, pentru verifica achizițiile de microbuze electrice prin PNRR. Decizia ministrului de la fonduri vine, după ce, în presă, au fost vehiculate informații, potrivit cărora achizițiile au fost făcute la prețuri supraevaluate. Oficialul a avertizat că, în cazul în care vor fi găsite nereguli, va sesiza și Parcetul European, condus de Codruța Kovesi.

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, s-a declarat indignat de „informațiile apărute în presă despre posibile prețuri supraevaluate la microbuzele școlare electrice finanțate prin PNRR”.

Reacția lui Pâslaru, care a ajuns în Guvern ca independent propus de liberali, vine după ce ReporterIS.ro a scris luni că o firmă din Prahova cu legături cu PNL a câștigat peste 50% din contractele de livrare microbuze școlare electrice la nivel național, Aveuro Internațional figurând în SEAP cu cel puțin 35 de contracte în valoare de peste 135 milioane de euro.

Potrivit sursei citate, Aveuro a luat microbuze, în special Ford, pe care le-a carosat, costul total fiind de sub 100.000 de euro/mașină. Și apoi le-a dat în județe, unele prețuri fiind mai mult decât duble, potrivit publicației ieșene. Spre exemplu, la Iași a adus 26 de microbuze la un preț per exemplar de 202.800 euro fără TVA, iar recordul a fost atins la Olt: 262.000 euro/mașină.

Ministrul a anunțat că va trimite o echipă a Corpului de Control pentru a efectua verificări privind modul de achiziție al microbuzelor electrice:

„Voi trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica în detaliu cum au fost realizate aceste achiziții: procedurile, prețurile plătite, criteriile tehnice și modul în care au fost respectate regulile de utilizare a fondurilor europene.”

„Fondurile europene sunt un bun public și fiecare euro trebuie să fie cheltuit corect”

Dragoș Pîslaru a subliniat faptul că, în cazul descoperirii de nereguli, ele „vor fi urmate de corecții financiare și, acolo unde este cazul, sesizarea Parchetului European.”

„Voi solicita clarificări imediate autorităților implicate, iar dacă vor fi constatate nereguli, acestea vor fi urmate de corecții financiare și, acolo unde este cazul, sesizarea Parchetului European condus de Laura Codruța Kovesi, organismul independent responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a autorilor infracțiunilor împotriva bugetului UE. Fondurile europene sunt un bun public și fiecare euro trebuie să fie cheltuit corect, transparent și în interesul oamenilor. Nu voi tolera niciun abuz”, a încheiat Dragoș Pîslaru.

Foto: Facebook/Dragoș Pîslaru