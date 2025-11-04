Prima pagină » Actualitate » Scandalul dintre jurnaliștii Sidonia Bogdan și Ovidiu Vanghele ia amploare. În apărarea Sidoniei sar Lili Ruse, de la Digi24 și Maria Coman de la Antena 3. „Mă bucur că Sidonia are curaj să își asume public lupta asta” /”Ca una înjurată frecvent de la Vanghele, înțeleg perfect prin ce trece”

Scandalul dintre jurnaliștii Sidonia Bogdan și Ovidiu Vanghele ia amploare. În apărarea Sidoniei sar Lili Ruse, de la Digi24 și Maria Coman de la Antena 3. „Mă bucur că Sidonia are curaj să își asume public lupta asta” /”Ca una înjurată frecvent de la Vanghele, înțeleg perfect prin ce trece”

Bianca Dogaru
04 nov. 2025, 10:10, Actualitate
Scandalul dintre jurnaliștii Sidonia Bogdan și Ovidiu Vanghele ia amploare. În apărarea Sidoniei sar Lili Ruse, de la Digi24 și Maria Coman de la Antena 3.
Galerie Foto 3

Jurnalista Sidonia Bogdan a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că intenționează să formuleze o plângere penală împotriva lui Ovidiu Vanghele, pe care îl acuză de „abuz asupra demnității umane”.

UPDATE 2 | Maria Coman, Antena 3: „N-am scăpat nici eu, desigur”

Și jurnalista Maria Coman de la Antena 3, a reacționat la postarea Sidoniei Bogdan despre comportamentul lui Ovidiu Vanghele. „Mă bucur că Sidonia are curaj să își asume public lupta asta”, a scris Maria Coman pe Facebook.

„Pe lângă individul acesta am tot trecut și eu de ani de zile, în perioada prigoanei Antenei 3. N-am scăpat nici eu, desigur, deși mult mai puțin că alți colegi sau colege ale mele. L-am evitat, atâta am putut eu, recunosc, i-am dat hide, mă rog, să nu mai văd atâta agresivitate.

Mă bucur că Sidonia are curaj să își asume public lupta asta. Și mă întreb cum totuși, din suita de susținători și amici ai lui Vanghelie, nu s-a găsit nimeni să îi zică vreodată «prietene, e prea mult, e nevoie să te oprești»?”, este postarea Mariei Coman.

UPDATE | Lili Ruse sare în apărarea Sidoniei Bogdan

Jurnalista Liliana Ruse, de la Digi 24, a sărit în apărarea Sidoniei Bogdan. Într-o postare pe Facebook, marți dimineață, Lili Ruse arată că și ea a fost înjurată de Ovidiu Vanghele, iar Sidonia Bogdan s-a numărat printre puținii care i-au luat apărarea.

„Pe Sidonia o știu de peste 20 de ani. Ne-au apropiat multe, ne-au despărțit la fel de multe. Ca una înjurată frecvent de la Vanghele, înțeleg perfect prin ce trece. Știu și cum e să vezi oameni hăhăindu-se la mizeriile lui și cum prietenii, unii foarte apropiați, tac.

Cât rău emoțional și profesional îți produce. Ea a fost printre puținii care au avut curaj să-mi ia apărarea public, cu riscul linșajului. Și spun, tot din experiență, cât contează în momentele astea solidaritatea”, a scris Lili Ruse pe Facebook.

Știrea inițială

În mesajul public, aceasta face apel la femeile care ar fi fost agresate verbal de jurnalist să îi trimită capturi de ecran cu mesajele sau postările respective pentru a le include în dosar.

„Am rugămintea ca toate femeile care au fost agresate verbal de Ovidiu Vanghele pe internet- fie că fac parte din partide politice, fie că sunt jurnaliste, fie că au alte profesii, fie că sunt proaste sau deștepte, fie că sunt urâte sau frumoase, fie că sunt cuminți sau curve, indiferent de opiniile lor politice- dacă au capturi cu agresiunile verbale ale acestui bărbat asupra lor să mi le trimită în privat. Voi căuta un avocat și voi formula plângere penală împotriva acestui agresor pentru abuz asupra demnității umane. Am nevoie în apărarea mea de victimă de un dosar să reflecte comportamentul acestui agresor,” a transmis aceasta pe Facebook

Ovidiu Vanghele s-a remarcat în al doilea tur de scrutin când a început să înjure vedetele și influencerii că nu se aliniază pentru susținerea lui Nicușor Dan. A postat atunci un text violent și amenințător la adresa vedetelor: „Vă urmăresc. Vă caut și aveți cuvântul meu de onoare că vă prind.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

AUTO Profesorul Radu Drosescu, de la Facultatea de Mecanică din Iași, arată cum să ne ferim de țepele samsarilor de MAȘINI. La ce trebuie să fim atenți
13:04
Profesorul Radu Drosescu, de la Facultatea de Mecanică din Iași, arată cum să ne ferim de țepele samsarilor de MAȘINI. La ce trebuie să fim atenți
POLITICĂ Mark Rutte vine, miercuri, la NATO-Industry Forum. Preşedintele Nicuşor Dan îl va primi la Palatul Cotroceni
12:34
Mark Rutte vine, miercuri, la NATO-Industry Forum. Preşedintele Nicuşor Dan îl va primi la Palatul Cotroceni
DECES Doliu în Gașca Zurli! Mirela Retegan a făcut anunțul TRIST: „A fost bunicul miilor de copii”
12:27
Doliu în Gașca Zurli! Mirela Retegan a făcut anunțul TRIST: „A fost bunicul miilor de copii”
EVOLUȚIE Până și UE confirmă: Ucraina are un regres în lupta cu corupția. Cât mai durează până Zelenski aduce Ucraina în Uniunea Europeană
12:26
Până și UE confirmă: Ucraina are un regres în lupta cu corupția. Cât mai durează până Zelenski aduce Ucraina în Uniunea Europeană
LIFESTYLE Fructul care a ajuns să se vândă cu 55 de lei per kilogram, în România. Producția a fost compromisă de vremea neprielnică
12:25
Fructul care a ajuns să se vândă cu 55 de lei per kilogram, în România. Producția a fost compromisă de vremea neprielnică
Mediafax
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Digi24
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
Cancan.ro
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul și-au agresat vecinii!
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
De ce riscă România să rămână fără cei mai buni ostași. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elită românești
Mediafax
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos după 11 ore
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
„Maniacii au primit Kalașnikov”. Cum angajează armata lui Putin criminali în serie și violatori pentru frontul din Ucraina
Cancan.ro
Primele imagini cu Amalia Bellantoni încătușată! A fost ridicată de mascați din casă, alături de soțul ei
Ce se întâmplă doctore
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Descopera.ro
Tinerii au tot mai multe probleme de memorie, indică date alarmante
EVENIMENT Mărturiile tulburătoare ale colegilor românului ucis la Roma. „Totul se cutremura, totul se prăbușea / Un nor imens ne-a învăluit”
13:32
Mărturiile tulburătoare ale colegilor românului ucis la Roma. „Totul se cutremura, totul se prăbușea / Un nor imens ne-a învăluit”
CULTURĂ Grupul VOUĂ, prima apariție în Bucureşti, în această toamnă. Spectacolul „MIHAI ȘI MIHAELA”, prilejuit de lansarea romanului de dragoste cu același nume scris de Adrian Fetecău
13:27
Grupul VOUĂ, prima apariție în Bucureşti, în această toamnă. Spectacolul „MIHAI ȘI MIHAELA”, prilejuit de lansarea romanului de dragoste cu același nume scris de Adrian Fetecău
EXTERNE Cât scoate un român din buzunare pentru factura la curent în Italia, Spania și Marea Britanie. Care este locul ideal în care te poți stabili
13:25
Cât scoate un român din buzunare pentru factura la curent în Italia, Spania și Marea Britanie. Care este locul ideal în care te poți stabili
NEWS ALERT Bolojan nu mai vrea să participe deloc la “Ora Premierului”. Pretinde că nu are timp, dar azi a fost la ședința PNL din… Parlament. Gândul publică invitația trimisă premierului
13:18
Bolojan nu mai vrea să participe deloc la “Ora Premierului”. Pretinde că nu are timp, dar azi a fost la ședința PNL din… Parlament. Gândul publică invitația trimisă premierului
EXTERNE Scandal uriaș în Franța. Administrația Macron se luptă cu păpușile „rușinii“. Cum au ajuns procurorii să vâneze cumpărătorii de păpuși sexuale de pe Shein, AliExpress, Temu și Wish
13:01
Scandal uriaș în Franța. Administrația Macron se luptă cu păpușile „rușinii“. Cum au ajuns procurorii să vâneze cumpărătorii de păpuși sexuale de pe Shein, AliExpress, Temu și Wish