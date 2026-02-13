H. D. Hartmann: „Trump l-a dat afară pe Epstein de la Mar-a-Lago. Cineva a încercat să-l lege pe Trump de dosarul Epstein”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, analistul politic H. D. Hartmann a vorbit despre implicarea președintelui american Donald Trump în dosarele Epstein, afirmând că ar fi vorba despre o metodă de șantaj politic. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, H. D. Hartmann a comentat cu scepticism implicarea lui Donald Trump în cazul Epstein, sugerând că documentele apărute, în care sunt menționate persoane importante, ar fi folosite ca metodă de șantaj. Hartmann a adus aminte de un eveniment avut loc la Mar-a-Lago cu ani în urmă, unde povestește că Donald Trump l-ar fi dat afară pe Epstein și ar fi sunat la poliție în urma unui incident între acesta și o angajată a resortului.

„Există milioane de documente în care Trump apare de 500 de ori, ăla apare de 1.000 de ori, ăla apare de 600 de ori. Prințesa moștenitoare a Norvegiei, viitoarea regină a Norvegiei, apare de 1.000 de ori. Ceea ce eu cred este că cineva a pus mâna pe aceste documente, întâi le-a studiat, acum ei doar le-au publicat, le-a studiat și a început să-i șantajeze și să folosească aceste documente ca gloanțe. La Trump a fost simplu. Trump, știi că l-a dat afară pe Epstein din Mar-a-Lago pentru că s-a plâns o maseuză de la clubul lui de golf, că el are acolo un club de golf. De fapt, Mar-a-Lago este doar o bucățică, casa lui, restul e un club de golf foarte scump și foarte luxos. Și Trump a aflat, s-a plâns o maseuză, și l-a dat afară și nu l-a mai primit niciodată.”

De asemenea, Hartmann afirmă că Trump ar mai fi fost implicat într-un dosar în care era acuzat că ar fi agent rus, susținând că și cazul Epstein ar fi unul similar. Acesta afirmă că cineva ar vrea să preia controlul asupra rețelei Epstein, după decesul acestuia, și înainte de a face acest lucru, ar face publice nume sonore din dosar pentru a curăța rețeaua de persoane inconfortabile.