Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » H. D. Hartmann: „Trump l-a dat afară pe Epstein de la Mar-a-Lago. Cineva a încercat să-l lege pe Trump de dosarul Epstein”

H. D. Hartmann: „Trump l-a dat afară pe Epstein de la Mar-a-Lago. Cineva a încercat să-l lege pe Trump de dosarul Epstein”

Malina Maria Fulga
13 feb. 2026, 07:30, Marius Tucă Show

Într-o ediție transmisă live de Gândul, analistul politic H. D. Hartmann a vorbit despre implicarea președintelui american Donald Trump în dosarele Epstein, afirmând că ar fi vorba despre o metodă de șantaj politic. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, H. D. Hartmann a comentat cu scepticism implicarea lui Donald Trump în cazul Epstein, sugerând că documentele apărute, în care sunt menționate persoane importante, ar fi folosite ca metodă de șantaj. Hartmann a adus aminte de un eveniment avut loc la Mar-a-Lago cu ani în urmă, unde povestește că Donald Trump l-ar fi dat afară pe Epstein și ar fi sunat la poliție în urma unui incident între acesta și o angajată a resortului.

„Există milioane de documente în care Trump apare de 500 de ori, ăla apare de 1.000 de ori, ăla apare de 600 de ori. Prințesa moștenitoare a Norvegiei, viitoarea regină a Norvegiei, apare de 1.000 de ori. Ceea ce eu cred este că cineva a pus mâna pe aceste documente, întâi le-a studiat, acum ei doar le-au publicat, le-a studiat și a început să-i șantajeze și să folosească aceste documente ca gloanțe. La Trump a fost simplu. Trump, știi că l-a dat afară pe Epstein din Mar-a-Lago pentru că s-a plâns o maseuză de la clubul lui de golf, că el are acolo un club de golf. De fapt, Mar-a-Lago este doar o bucățică, casa lui, restul e un club de golf foarte scump și foarte luxos. Și Trump a aflat, s-a plâns o maseuză, și l-a dat afară și nu l-a mai primit niciodată.”

De asemenea, Hartmann afirmă că Trump ar mai fi fost implicat într-un dosar în care era acuzat că ar fi agent rus, susținând că și cazul Epstein ar fi unul similar. Acesta afirmă că cineva ar vrea să preia controlul asupra rețelei Epstein, după decesul acestuia, și înainte de a face acest lucru, ar face publice nume sonore din dosar pentru a curăța rețeaua de persoane inconfortabile.

„Cineva a încercat să utilizeze acest dosar împotriva lui Trump. Ceea ce mie îmi spune că, după eșecul celebrului dosar Rusia, în care Trump era agent rus și în care domnul de la Varșovia, cu democrația în gură, Donald Tusk, când a fost șeful Consiliului European, a susținut sus și tare că Trump este agent rus, și mai sunt și alți USR-iști care și în România, pe internet, au susținut aceste prostii, părerea mea este că acum ce se întâmplă este foarte simplu, cineva vrea să preia rețeaua și să curețe o parte din membri.”

Recomandarea video

Mediafax
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Cancan.ro
Ei sunt cei 10 finaliști Eurovision România 2026. TVR a făcut anunțul în urmă cu puțin timp
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Adevarul
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Mediafax
Misiune istorică. O rachetă europeană a decolat spre spațiu cu 32 de sateliți la bord
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
Cancan.ro
Primele imagini de la priveghiul lui Sorin și a Dianei Iacob 😢 Obiectul pe care l-a pus familia în sicriul cu trupul neînsuflețit al fetiței lor
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Descopera.ro
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Primele calculatoare create de un român
EXCLUSIV Doru Bușcu, sugestie către departamentul de protocol al Cotroceniului: Să-l îmbrace Cătălin Botezatu pe Nicușor Dan /Poate îi face o ținută roz
08:00
Doru Bușcu, sugestie către departamentul de protocol al Cotroceniului: Să-l îmbrace Cătălin Botezatu pe Nicușor Dan /Poate îi face o ținută roz
POLITICĂ Viktor Orban cere UE să oprească finanțarea Ucrainei: „Banii Europei trebuie să rămână în Europa”
07:56
Viktor Orban cere UE să oprească finanțarea Ucrainei: „Banii Europei trebuie să rămână în Europa”
INEDIT „Te rog încet! Mama..” Mesajul viral scris pe ghiozdan de un livrator Glovo din Nepal
07:40
„Te rog încet! Mama..” Mesajul viral scris pe ghiozdan de un livrator Glovo din Nepal
RĂZBOI Trump lovește tot mai puternic în punctul vulnerabil al Rusiei pentru a-l forța pe Putin să facă pace în Ucraina
07:37
Trump lovește tot mai puternic în punctul vulnerabil al Rusiei pentru a-l forța pe Putin să facă pace în Ucraina
ACTUALITATE 13 Februarie, calendarul zilei: Actrița Kim Novak împlinește 93 de ani, Peter Gabriel 76. Mihai Leu ar fi împlinit 58 de ani
07:15
13 Februarie, calendarul zilei: Actrița Kim Novak împlinește 93 de ani, Peter Gabriel 76. Mihai Leu ar fi împlinit 58 de ani
ECONOMIE Tabel pensii | Câți bani vei primi la pensie, în funcție de meseria ta, dacă ai muncit 27 de ani cu carte de munca
07:14
Tabel pensii | Câți bani vei primi la pensie, în funcție de meseria ta, dacă ai muncit 27 de ani cu carte de munca

Cele mai noi

Trimite acest link pe