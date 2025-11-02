Prima pagină » Actualitate » Scene șocante lângă Capitală. Doi tineri au agresat un livrator asiatic, ce a declarat acesta

02 nov. 2025, 16:38, Actualitate
Scene șocante petrecute în acest weekend lângă București. Un livrator asiatic a fost agresat de doi tineri, în plină stradă.

UPDATE: Livratorul a venit și cu primele declarații după incidentul petrecut lângă Capitală.

„Mașina era parcată pe partea dreaptă a drumului. Eu mergeam pe drumul meu. O doamnă conducea mașina. Ea vorbea la telefon, cred. Nu s-a uitat în direcția mea, nu m-a văzut. A virat brusc la stânga. N-am mai putut controla motocicleta, am frânat puternic și m-am oprit. Apoi am mers puțin mai departe, cam 15 metri. Din nou, aceeași mașină a venit și mi-a blocat drumul. Astăzi am mers cu șeful meu să depunem plângere la poliție. Sunt foarte trist, doamnă. Am venit aici cu multe vise. Suntem oameni din Sri Lanka. Venim să muncim, să câștigăm bani pentru viitorul nostru. Nu știu de ce s-a întâmplat asta. Sunt foarte trist pentru incidentul de ieri”, a spus bărbatul.

Incidentul s-a petrecut în Popești Leordeni. Un băiat și o fată au oprit mașina lângă livratorul asiatic și au început să îl insulte și să îl lovească.

Trei livratori din București, bătuți și cu motoscuterele distruse

Potrivit imaginilor care au apărut în mediul online, tânăra a coborât dintr-o mașină cu numere de Călărași și a început să îl lovească pe bărbat cu un cabul de la încărcătorul telefonului, în timp ce îi adresa injurii, relatează Cancan.ro.

Livratorul care era vizibil speriat a încercat să rămână calm și a rugat-o de mai multe ori să se oprească. Deși a amenințat că va suna la poliție, agresorii au continuat să îl lovească și să îl umilească.

Mai mult, la un moment dat, fata l-a și scuipat pe livratorul asiatic și i-a cerut să plece. Incidentul a fost filmat chiar de victima atacului, iar imaginile s-au viralizat imediat pe rețelele sociale.

Nu este un caz izolat

Acest caz nu este unul izolat. În ultimele luni, au mai fost semnalate agresiuni împotriva livratorilor străini. În august, un cetățean nepalez care livra mâncare a fost atacat în plină stradă de un tânăr care l-a acuzat că este un „invadator”. Atacatorul a fost reținut ulterior de poliție.

Acum, autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte ale incidentului din Popești-Leordeni și să ia măsurile legale împotriva celor implicați.

