Mihai Tănase
13 feb. 2026, 07:37, Știri externe
Trump lovește tot mai puternic în punctul vulnerabil al Rusiei pentru a-l forța pe Putin să facă pace în Ucraina
Vladimir Putin și Donald Trump - Foto: Mediafax foto

Administrația Trump intensifică presiunea asupra aliaților-cheie ai Rusiei, precum Iranul și Venezuela, pentru a limita resursele Kremlinului și capacitatea acestuia de a continua războiul din Ucraina. Strategia imprevizbilă a șefului de la Casa Albă ar putea deschide drumul către negocieri diplomatice care ar putea aduce pace în Ucraina mai repede decât s-ar fi anticipat.

Donald Trump a ales o strategie indirectă de a slăbi capacitatea Rusiei de a susține războiul împotriva Ucrainei, concentrându-se pe aliații Moscovei care furnizează resurse esențiale și ajută la eludarea sancțiunilor internaționale.

Potrivit unei analize publicate de Fox News, presiunea exercitată asupra statelor partenere ale Kremlinului afectează deja lanțurile logistice și fluxurile de aprovizionare care susțin efortul militar rus. Această abordare oferă Washingtonului un avantaj strategic fără a escalada direct confruntarea cu Moscova.

Astfel, SUA vizează țări precum Iranul și Venezuela, considerate „piese-cheie” în susținerea economică și militară a Rusiei. Aceste state contribuie la aprovizionarea Moscovei cu resurse și tehnologii, facilitând în același timp ocolirea sancțiunilor internaționale.

Experții în strategii geopolitice susțin că lovirea lanțurilor de aprovizionare ale acestor aliați reduce semnificativ capacitatea Rusiei de a-și menține ofensiva militară.

Un fost consilier al trimisului special al SUA în Ucraina, Morgan Murphy, a declarat că Washingtonul „a scos Venezuela de pe tabla de șah” și își concentrează acum eforturile asupra Iranului, principalul furnizor de drone de atac și sprijin militar pentru Moscova.

„Podul de Aur”, alternativa diplomatică

Generalul în retragere al Forțelor Aeriene ale SUA, Bruce Carlson, a explicat că atacarea intermediarilor este un element central al acestei strategii. El a precizat că Venezuela, Iranul și așa-numita „flotă fantomă” asigură resursele necesare continuării războiului.

Reducerea accesului Rusiei la aceste canale slăbește direct capacitățile economice ale Kremlinului și complică semnificativ desfășurarea operațiunilor militare.

În paralel cu presiunea economică și strategică, SUA propun Rusiei o posibilă ieșire din conflict, cunoscută sub denumirea de „Podul de Aur”. Inițiativa presupune reluarea negocierilor și o restabilire parțială a relațiilor economice.

Deși Kremlinul a respins până acum această ofertă, analiștii consideră că evoluția războiului va depinde tot mai mult de capacitatea Moscovei de a face față presiunii internaționale și de disponibilitatea sa de a accepta o soluție diplomatică.

