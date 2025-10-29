Trei PERSOANE reținute în cazul exploziei din Rahova. Un angajat de la Distrigaz și doi de la firma „fantomă” ar putea fi arestați

Procurorii au reținut primele persoane în cazul exploziei din Rahova, în urma căreia trei persoane au murit și sute de oameni au rămas fără locuințe. Un angajat al companiei Distrigaz și doi angajați ai firmei, care s-au prezentat ulterior pentru remedierea situației, au fost reținuți, ca rezultat al perchezițiilor făcute la persoane fizice și jurdice în cadrul dosarului penal întocmit în cazul tragediei din sectorul 5.

Angajatul de la Distrigaz, reținut de autorități, s-a prezentat la blocul unde a avut loc explozia două zile la rând. Prima dată a pus sigiliul – în ziua anterioară exploziei, apoi a revenit în dimineața tragedie pentru a face măsurători, au afirmat surse juridice pentru Mediafax.

Cei doi angajați ai firmei s-au prezentat la bloc pentru a remedia situația, dar nu au luat niciun fel de măsuri. Perchezițiile de la Distrigaz s-au finalizat și au fost ridicate mai multe documente necesare în anchetă.

Polițiștii au făcut miercuri opt percheziții domiciliare la persoane fizice și jurdice în cadrul dosarului penal întocmit în urma exploziei din Rahova.

Potrivit IGPR, patru percheziții sunt făcute în București, două în Ilfov și câte o percheziție în județele Prahova și Teleorman.

Activitățile vizează ridicarea de documente și unități de stocare.

Explozia din blocul de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al Capitaleii s-a soldat cu 3 morți și 15 răniți.

