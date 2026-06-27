Scene de coșmar. Tânără bătută, sechestrată și violată într-o mașină, în Dâmbovița

O tânără de 28 de ani din Dâmbovița a trecut prin momente de groază. Fata a fost bătută, sechestrată într-o mașină și apoi violata de un alt tânăr. Față de bărbatul de 23 de ani, din comuna Mogoșani, a fost dispusă măsura reținerii pe bază de ordonanță pentru 24 de ore.

Tânărul a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Găești, fiind dispusă măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

Un bărbat a fost reținut de polițiști

Din investigațiile efectuate a rezultat că la data de 18 iunie, tânărul, în timp ce s-ar fi aflat în comuna Valea Mare, ar fi agresat fizic o tânără, de 28 de ani și ar fi constrâns-o să urce într-un autoturism, împotriva voinței sale, transportând-o într-un loc izolat din localitatea Livezile, unde ar fi întreținut un raport sexual neconsimțit cu aceasta.

Bărbatul este cercetat în cadrul unui dosar penal întocmit pentru comiterea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe, lipsire de libertate în mod ilegal și viol.

Cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorului de caz.