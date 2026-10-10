Prima pagină » Actualitate » Pe ce dată exactă ajunge filmul „Teambuilding 2” pe platforma Netflix România

Pe ce dată exactă ajunge filmul „Teambuilding 2” pe platforma Netflix România

Pe ce dată exactă ajunge filmul
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Iată pe ce dată exactă ajunge filmul „Teambuilding 2” pe platforma Netflix România. Fenomenul „Teambuilding” a revenit în atenția publicului, iar filmul Teambuilding 2 a avut premiera în cinematografe la data de 5 octombrie 2026.

Momentan, Teambuilding 2 nu a apărut pe nicio platformă de streaming, însă, există și un plan. Potrivit surselor noastre, filmul va apărea tot pe Netflix, ca și primul film Teambuilding, și se va urma aceeași rețetă. Amintim că, „Teambuiding 1” a avut premiera in cinematografe pe 30 septembrie 2022 si a ajuns pe Netflix pe 1 ianuarie 2023. Iar acesta este deal-ul si pentru Teambuilding 2: va fi lasat 3 luni exclusiv in salile de cinema, urmând a ajunge pe Netflix tot pe 1 ianuarie, ca surpriză de An Nou facută abonaților.

Filmul Teambuilding 2 este regizat de Letiția Roșculeț și produs de Vidra Productions. De data aceasta, filmul mută aventura la un resort viticol din Republica Moldova. Cosmin Nedelcu – Micutzu, Matei Dima și Anca Dinicu revin în rolurile lui Horia, Emil și Lorena, într-o competiție în care orgoliile, diferențele dintre generații și un proiect tehnologic cu probleme amenință să transforme coeziunea echipei într-un haos total.

„La premieră, m-a bucurat să aud oamenii povestind ce situații din film le-au amintit de propriul job. Fiecare recunoaște alt coleg, altă discuție, alt moment prin care a trecut. De aici vine legătura cu personajele. Am vrut să păstrăm familiaritatea asta și să vedem ce se întâmplă cu Horia și gașca într-o lume în care au apărut alte presiuni și alte așteptări”, a declarat Matei Dima, scenarist și producător al filmului, în urmă cu ceva timp.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

JUSTIȚIE Cum se apără Mihai Chirica în dosarul „Păcura”. Primarul din Iași arată cu degetul spre Rezervele Statului
10:12
Cum se apără Mihai Chirica în dosarul „Păcura”. Primarul din Iași arată cu degetul spre Rezervele Statului
DOCUMENT Proiectul SMR-urilor nucleare SUA la Doicești este în aer. Americanii nu au îndeplinit condițiile României. Reducere la minimum a cheltuielilor companiei românești de proiect
09:24
Proiectul SMR-urilor nucleare SUA la Doicești este în aer. Americanii nu au îndeplinit condițiile României. Reducere la minimum a cheltuielilor companiei românești de proiect
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu remarcă „lucruri suspecte” în dosarul lui Călin Georgescu: „Au găsit un mijloc să-i încalce drepturile în mod legal”
09:00
Ion Cristoiu remarcă „lucruri suspecte” în dosarul lui Călin Georgescu: „Au găsit un mijloc să-i încalce drepturile în mod legal”
INFRASTRUCTURĂ Veste mare pentru bucureșteni, Autostrada A0 Nord va fi completă în acest an. Alte două loturi așteaptă deschiderea
08:36
Veste mare pentru bucureșteni, Autostrada A0 Nord va fi completă în acest an. Alte două loturi așteaptă deschiderea
NEWS ALERT Două alerte aeriene în nordul județului Tulcea, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Populația a fost avertizată
07:46
Două alerte aeriene în nordul județului Tulcea, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Populația a fost avertizată
ACTUALITATE 10 Octombrie, calendarul zilei: Laura Stoica ar fi împlinit 59 de ani. Ziua Mondială a Sănătății Mintale
07:15
10 Octombrie, calendarul zilei: Laura Stoica ar fi împlinit 59 de ani. Ziua Mondială a Sănătății Mintale
Mediafax
EXECUȚIA unui fost maior în armată divizează America. Declarația HALUCINANTĂ a lui Vance
Digi24
Butonul din mașină pe care șoferii sunt obligați să îl folosească. Situațiile prevăzute de Codul rutier
Cancan.ro
Ce salarii primesc ispitele la Insula Iubirii 2026, pentru cele 3 săptămâni în Thailanda? Care sunt cele 5 lucruri pe care nu au voie să le facă, potrivit contractului cu Antena 1
Prosport.ro
Transformarea lui Adrian Mutu. A slăbit 13 kilograme cu dieta lui strictă: ce mănâncă și ce bea
Adevarul
Dilema USR și jocul PSD în negocierile pentru Guvernul Niculescu. Ce șanse are noul Cabinet
Mediafax
„Copleșit de iubirea voastră”: Reacția lui Călin Georgescu din spatele gratiilor
Click
Horoscop 10-17 octombrie. Taurii au o perioadă cu multe discuții, drumuri și vești, Scorpionii își pot îndeplini o dorință mai veche
Digi24
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în România
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical în zilele următoare! Furtuna Felicia va aduce ploi și vânt puternic în România
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dai flash-uri ca să avertizezi despre radar? Țara în care Poliția poate amenda cu ajutorul dronelor
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o nouă cauză a hipertensiunii arteriale și o cale de a o trata
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
Ce ne dezvăluie anestezia generală despre creier și misterul conștiinței
Mediafax Italia
A fost CUTREMUR: ”S-a simțit puternic!”
Mediafax Spania
Te poți angaja și tu aici! Cazare gratis, mese incluse și 4 ORE DE MUNCĂ
REACȚIE Petrișor Peiu, mesaj la 100 de ani de la fondarea Partidului Național Țărănesc: „O școală politică excepțională”
10:14
Petrișor Peiu, mesaj la 100 de ani de la fondarea Partidului Național Țărănesc: „O școală politică excepțională”
ANALIZA de 10 „Galben” și „Roșu”. Cum încearcă Ucraina să se apere de atacurile devastatoare ale dronelor cu reacție trimise în valuri de Rusia
10:00
„Galben” și „Roșu”. Cum încearcă Ucraina să se apere de atacurile devastatoare ale dronelor cu reacție trimise în valuri de Rusia
VIDEO Ion Cristoiu: România folosită de Democrați împotriva lui Trump în campania electorală din America
09:44
Ion Cristoiu: România folosită de Democrați împotriva lui Trump în campania electorală din America
EXCLUSIV Mihai Cheța, elevul de 18 ani premiat de NASA pentru un proiect care permite oamenilor să locuiască în spațiul cosmic. Conceptul său a fost prezentat la Washington și i-a impresionat pe oamenii de știință americani
09:41
Mihai Cheța, elevul de 18 ani premiat de NASA pentru un proiect care permite oamenilor să locuiască în spațiul cosmic. Conceptul său a fost prezentat la Washington și i-a impresionat pe oamenii de știință americani
FLASH NEWS Incident grav în industria AI: un agent al Anthropic a inventat un martor într-un dosar nerezolvat de crimă și a trimis informațiile poliției
09:38
Incident grav în industria AI: un agent al Anthropic a inventat un martor într-un dosar nerezolvat de crimă și a trimis informațiile poliției
REACȚIE Siegfried Mureșan susține că PSD se pregătește să facă opoziție în cadrul viitorului guvern
09:07
Siegfried Mureșan susține că PSD se pregătește să facă opoziție în cadrul viitorului guvern

Cele mai noi

Trimite acest link pe