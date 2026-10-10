Iată pe ce dată exactă ajunge filmul „Teambuilding 2” pe platforma Netflix România. Fenomenul „Teambuilding” a revenit în atenția publicului, iar filmul Teambuilding 2 a avut premiera în cinematografe la data de 5 octombrie 2026.

Momentan, Teambuilding 2 nu a apărut pe nicio platformă de streaming, însă, există și un plan. Potrivit surselor noastre, filmul va apărea tot pe Netflix, ca și primul film Teambuilding, și se va urma aceeași rețetă. Amintim că, „Teambuiding 1” a avut premiera in cinematografe pe 30 septembrie 2022 si a ajuns pe Netflix pe 1 ianuarie 2023. Iar acesta este deal-ul si pentru Teambuilding 2: va fi lasat 3 luni exclusiv in salile de cinema, urmând a ajunge pe Netflix tot pe 1 ianuarie, ca surpriză de An Nou facută abonaților.

Filmul Teambuilding 2 este regizat de Letiția Roșculeț și produs de Vidra Productions. De data aceasta, filmul mută aventura la un resort viticol din Republica Moldova. Cosmin Nedelcu – Micutzu, Matei Dima și Anca Dinicu revin în rolurile lui Horia, Emil și Lorena, într-o competiție în care orgoliile, diferențele dintre generații și un proiect tehnologic cu probleme amenință să transforme coeziunea echipei într-un haos total.

„La premieră, m-a bucurat să aud oamenii povestind ce situații din film le-au amintit de propriul job. Fiecare recunoaște alt coleg, altă discuție, alt moment prin care a trecut. De aici vine legătura cu personajele. Am vrut să păstrăm familiaritatea asta și să vedem ce se întâmplă cu Horia și gașca într-o lume în care au apărut alte presiuni și alte așteptări”, a declarat Matei Dima, scenarist și producător al filmului, în urmă cu ceva timp.