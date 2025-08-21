Scene ȘOCANTE la Pașcani! Pensionar, pus la pământ și călcat pe cap de polițiști. Primarul: „Au procedat bine”

Un pensionar în vârstă de 70 de ani, suferind de probleme cardiace, a fost pus la pământ de polițiștii, încătușat și călcat pe cap, pe Esplanda din Pașcani, la data de 19 august 2025. Motivul invocat de agenți este că bătrânul a refuzat să se legitimeze. Martorii au declarat că acesta nu a fost agresiv și că reacția poliției a fost exagerată.

Scene șocante au avut loc pe Esplanada din Pașcani, chiar sub privirile terifiate a mai multor persoane. Viorel Obreja, un bătrîn cu probleme cardiace, a fost târât și pus la pământ de polițiștii locali. Unul dintre agenți i-a pus genunchiul pe cap și l-au încătușat pentru a-l imobiliza, transmite Bit.ro.

Cei care au asistat la incident susțin că polițiștii au acționat disproporționat cu situația, având în vedere că bărbatul nu a fost agresiv.

La fața locului a fost chemată o ambulanță, însă, până la sosirea echipajului medical, bătrânul a fost ținut pe imobilizat, pe asfalt. La rugămințile soției și ale martorilor, polițiștii i-au scos, în cele din urmă, cătușele.

Pensionarul a fost transportat la Spitalul de Urgențe din Pașcani, cu răni ușoare. Pensionarul a declarat că ieșise să se joace pe telefon, după ce băuse o bere. Acesta a recunoscut că a refuzat să se legitimeze în fața polițiștilor, însă a precizat că nu a fost agresiv.



Reacția halucinantă a autorităților

Șeful Poliției Locale Pașcani, Vasilică Avasiloaei, a precizat că intervenția brutală a polițiștilor ar fi fost justificată, pe motiv că agenții ar avea dreptul să încătușeze persoanele care refuză să se legitimeze.

Aceștia l-au sancționat pe bătrân cu suma de 1.000 de lei, iar unul dintre polițiști a depus plângere penală pentru ultraj, acuzând că i-au fost distruse echipamente.

Șocantă a fost și reacția primarului municipiului Pașcani, Marius Nicolae Pintilie, care este de părerea că polițiștii locali „au procedat bine”

„Cred că au procedat bine”, a declarat edilul, care a solicitat Poliției Locale să fie „fermă și categorică” pentru că doar așa „putem avea ordine pe domeniul public”.

Foto: capturaYT/Bit.ro