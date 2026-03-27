Schimbări pe traseele mijloacelor de transport în comun din București, începând de mâine
Primăria Capitalei anunță schimbări extinse în rețeaua de transport public, începând de sâmbătă, 28 martie, odată cu demararea lucrărilor de reabilitare a șinei de tramvai de pe Strada Traian. Modificările vizează suspendarea unei linii, devierea alteia, introducerea unui traseu navetă și extinderea unei linii de autobuz.

Conform comunicatului, „linia de tramvai 55 va fi suspendată”, iar „linia de troleibuz 97 va funcționa pe un traseu modificat”. Pentru a acoperi zona afectată, „se înființează linia navetă de autobuz 655”.

Primăria Capitalei precizează că linia 97 va circula pe traseul actual între terminalul „Clăbucet” și Piața Foișorul de Foc, după care va fi deviată, în ambele sensuri, pe Strada Iancu Cavaler de Flondor, Bulevardul Pache Protopopescu, Strada Popa Nan, Calea Călărașilor și Strada Traian, revenind ulterior la traseul de bază.

În același timp, linia 655 va funcționa între „Piața Sfânta Vineri” și „Piața Iancului”, pe traseul: „Piaţa Sfânta Vineri”, Str. Sfânta Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sfânta Vineri, Calea Moşilor, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, „Piaţa Iancului”, cu întoarcere pe Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, Calea Moşilor, Str. Sfânta Vineri, „Piaţa Sfânta Vineri”.

Linia 196, extinsă între Aeroportul Băneasa și Autogara Filaret

Tot de sâmbătă, se modifică și traseul liniei 196, care va lega trei puncte importante din oraș. Dacă până acum circula între Gara Basarab și Autogara Filaret, de acum va face conexiunea între „Aeroportul Băneasa, Gara de Nord și Autogara Filaret”.

Pe sensul spre „Autogara Filaret”, traseul va fi: „Aeroport Băneasa”, Şos. Bucureşti-Ploieşti, Bd. Poligrafiei, Str. Parcului, Bd. Expoziţiei, Str. Aviator Popişteanu, Bd. Ion Mihalache, Bd. Banu Manta, Şos. Nicolae Titulescu, Calea Griviţei, Piaţa Gării de Nord, Str. Witing, Calea Plevnei, Str. Ştirbei Vodă, Bd. Eroilor, Str. Doctor Dumitru Bagdasar, Şos. Panduri, Bd. Tudor Vladimirescu, Str. Odoarei, Şos. Viilor, Str. Fabrica de Chibrituri, Str. Dr. Constantin Istrati, „Autogara Filaret”.

Pe sensul spre „Aeroport Băneasa”, autobuzele vor circula astfel: „Autogara Filaret”, Str. Dr. Constantin Istrati, Şos. Viilor, Str. Odoarei, Bd. Tudor Vladimirescu, Şos. Panduri, Str. Doctor Rainer Francisc Iosif, Bd. Eroilor, Splaiul Independenţei, Str. Constantin Noica, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Baldovin Pârcălabul, Str. Gării de Nord, Piaţa Gării de Nord, Calea Griviţei, Şos. Nicolae Titulescu, Bd. Banu Manta, Bd. Ion Mihalache, Str. Aviator Popişteanu, Bd. Expoziţiei, Str. Parcului, Bd. Poligrafiei, Şos. Bucuresti-Ploieşti, „Aeroport Băneasa”.

Reprezentanții Primăriei precizează că bucureștenii pot consulta toate detaliile actualizate „pe platforma maps.mo-bi.ro, pe aplicația gratuită InfoTB sau pe site-ul stb.ro”.

