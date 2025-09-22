Prima pagină » Actualitate » Schimbările climatice au redus numărul de scrumbii de Dunăre. În schimb, o SPECIE întâlnită des în Oceanul Atlantic s-a înmulțit rapid în Marea Neagră

Schimbările climatice au redus numărul de scrumbii de Dunăre. În schimb, o SPECIE întâlnită des în Oceanul Atlantic s-a înmulțit rapid în Marea Neagră

22 sept. 2025, 23:13, Actualitate
Schimbările climatice au redus numărul de scrumbii de Dunăre. În schimb, o SPECIE întâlnită des în Oceanul Atlantic s-a înmulțit rapid în Marea Neagră
Sursa foto - caracter ilustrativ

Biologii de la Institutul de Cercetări Marine din Constanţa au constatat schimbări semnificative în ecosistemul Mării Negre și al Dunării, pe fondul schimbărilor climatice. Astfel, în timp ce pescarii găsesc în năvoade din ce în ce mai puține scrumbii şi de dimensiuni mai reduse, o altă specie s-a înmulțit rapid și spectaculos. Este vorba de crabi albaştri, o vietate întâlnită mai des în Oceanul Atlantic, care ar putea afecta dezvoltarea unor specii marine autohtone.

„Acest fenomen se datorează în principal temperaturilor foarte scăzute în perioada de început de migraţie, ianuarie-martie, cât şi în perioada de mai şi iunie. Un alt efect, nivelul Dunării foarte scăzut care înfluenţează foarte mult migraţia”, a declarat George Ţiganov, cercetător ştiinţific.

Cercetătorii se tem că, dacă fenomenul va continua, scrumbia de Dunăre va deveni o raritate, notează Observator TV.

„Pescarii de la Marea Neagră nu prind foarte multă scrumbie, că noi o prindem şi ne intră în plase când ea migrează spre Dunăre ca să se reproducă. Cantităţile nu sunt foarte mari la noi”, a declarat Laurenţiu Mirea, preşedinte Federaţia Organizaţiilor de Pescari.

În schimb, în meniuri ar putea apărea crabul albastru, o specie care se înmulţeşte rapid după ce a ajuns acum câţiva ani în Marea Neagră în apa de balast a navelor.

„Este o specie nord-americană folosită foarte mult în crescătorii, care probabil că va avea o importanţă cumva şi la noi într-o bună zi. Este un crab foarte mare, de altfel gustos şi din ce în ce mai numeros”, a explicat Adrian Bâlbă, doctor în ştiinţe.

Considerate delicatese, preparatele din crab albastru costă în jur de 100 de dolari în restaurantele din America.

„Dacă este confirmarea acestei reproduceri în mediul Mării Negre şi stabilizarea unei populaţii, există întotdeauna posibilitatea de a exploata comercial”, a afirmat Florin Timofte, directorul Institutului de Cercetări Marine din Constanța.

Prezenţa crabului albastru în Marea Neagră este doar pe jumătate o veste bună pentru că, fiind un prădător agresiv, acest crustaceu ameninţă speciile autohtone de moluşte şi peşti mici.

„Dacă se va stabili şi va deveni o populaţie mai însemnată decât în prezent va distruge ce înseamnă scoici de mică adâncime, unele chiar protejate. Trebuie luate măsuri de managment” a precizat biologul Victor Niţă.

Biologii cer evaluări urgente legate de impactul crabului albastru asupra ecosistemului Mării Negre și al Dunării.

Sursa foto – caracter ilustrativ: Envato

