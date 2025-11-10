Prima pagină » Actualitate » Scrisorile dintre Mihai EMINESCU și Veronica Micle, răscumpărate de statul român cu mai mult de 1.000.000 de euro

10 nov. 2025, 11:33, Actualitate
Veste importantă pentru cultura românească: statul se pregătește să plătească 1,2 milioane de euro pentru a răscumpăra scrisorile originale dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle.

Neprețuitele documente vor fi repatriate din SUA, anunță Euronews România.

Cine deține scrisorile

Deosebit de valoroase pentru istoria literaturii române, scrisorile fac parte din moștenirea de familie a Veronicăi Micle. În prezent, aceste documente se află în posesia unui colonel din Statele Unite ale Americii.

Autoritățile române vor cumpăra 120 de scrisori originale, care fac parte din corespondența purtată de Mihai Eminescu și Veronica Micle. Fiecare scrisoare este evaluată la un preț cuprins între 8.000 și 12.000 de euro.

Vorbim despre una dintre cele mai răsunătoare și importante operațiuni de recuperare a patrimoniului cultural desfășurată de statul român în ultimii ani.

Ministrul Culturii, András Demeter, a vorbit la Euronews România despre importanța acestui demers: „Sunt mandatat chiar de Guvernul României, după ce le-am prezentat oportunitatea de a achiziționa de pe piața liberă, pentru că nu suntem în situația exercitării dreptului de preemțiune, corespondența dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle, care a fost acum câțiva ani publicată, dar corespondența în original este acum posibil a fi achiziționată. Suntem acum în negocieri, în formarea unei echipe de negociatori, pentru a repatria această corespondență”, a spus ministrul Culturii.

După finalizarea negocierilor cu posesorul lor, scrisorile vor fi aduse în România.

