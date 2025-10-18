Prima pagină » Actualitate » Scurgeri de gaz într-un bloc din Târgu Mureș. ISU a oprit imediat alimentarea pentru siguranța locuitorilor

Scurgeri de gaz într-un bloc din Târgu Mureș. ISU a oprit imediat alimentarea pentru siguranța locuitorilor

18 oct. 2025, 16:51, Actualitate
Scurgeri de gaz într-un bloc din Târgu Mureș. ISU a oprit imediat alimentarea pentru siguranța locuitorilor

Locuitorii unui bloc din Târgu Mureș, situat pe strada Cugir au alertat autoritățile după ce au simțit un miros de gaz pe casa scării.

Incidentul a făcut ca pompierii ISU Mureș să se deplaseze urgent la imobilul de locuințe, dar și echipele specializate ale companiei de gaze, aceștia au constatat existența unor scurgeri minore de gaz la un contor situat la etajul 1 al imobilului.

Scurgeri de gaz într-un bloc din Târgu Mureș

Au fost mobilizate mai multe autospeciale de intervenție la fața locului – una de stingere cu apă și spumă, una de intervenție și salvare de la înălțime, precum și una destinată măsurătorilor în caz de risc chimic, biologic, radiologic și nuclear. Echipajele au efectuat măsurători pentru a identifica sursa exactă a scurgerii de gaz.

Potrivit reprezentanților ISU Mureș, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat o pierdere minoră de gaz la nivelul unui contor. Pentru a preveni orice risc, autoritățile au decis oprirea alimentării cu gaz a întregului bloc până la remedierea completă a situației.

Măsuri de siguranță după explozia din București

Incidentul din Târgu Mureș vine la numai o zi după explozia produsă la un bloc din cartierul Rahova din Sectorul 5 al Capitalei, eveniment care a ridicat îngrijorări la nivel național privind siguranța instalațiilor de gaze. Autoritățile au făcut apel la populație să semnaleze imediat orice miros suspect de gaz și să nu intervină pe cont propriu asupra instalațiilor.

După ventilarea spațiilor, specialiștii au reluat măsurătorile pentru a se asigura că nivelul gazului în atmosferă este sigur. Nimeni nu a fost rănit, însă alimentarea cu gaz rămâne sistată până la verificarea completă a întregului sistem de distribuție din bloc.

Recomandările autorului:

Imagini dureroase după TRAGEDIA din Rahova. Oameni aruncați dintr-un bloc în altul

Cum se prăbușesc bucăți de bloc în București: „Ia uite chiuveta pe unde e! Vai de capul meu! E prins în perete! Uite, amărâtul ăla, sus acolo unde e! Amărâtul ăla este în casă, băi!”

Citește și

ACTUALITATE Lumea academică este în doliu. Sofia Corradi, supranimită  „mamma Erasmus”, a murit
17:46
Lumea academică este în doliu. Sofia Corradi, supranimită  „mamma Erasmus”, a murit
ACTUALITATE Cutremur în Vâlcea, sâmbătă după-amiază. Datele oficiale ale INCDFP
17:30
Cutremur în Vâlcea, sâmbătă după-amiază. Datele oficiale ale INCDFP
DRAMĂ Cine ar fi rupt sigiliul pus de Distrigaz cu o zi înaintea exploziei devastatoare? SURSE: „O firmă de instalații gaze autorizată de ANRE și ISCIR”
17:29
Cine ar fi rupt sigiliul pus de Distrigaz cu o zi înaintea exploziei devastatoare? SURSE: „O firmă de instalații gaze autorizată de ANRE și ISCIR”
ACTUALITATE Singurii pensionari care beneficiază de mai mulți bani la pensie, la finalul lui 2025. Anunțul făcut de CNPP
16:37
Singurii pensionari care beneficiază de mai mulți bani la pensie, la finalul lui 2025. Anunțul făcut de CNPP
ACTUALITATE Vești bune, încă un lot din autostrada Ploiești – Buzău va fi gata la final de noiembrie
16:26
Vești bune, încă un lot din autostrada Ploiești – Buzău va fi gata la final de noiembrie
ULTIMA ORĂ Blocul groazei. Primele informații de la anchetatori. O firmă de gaze a fost audiată. Poliția face analize ADN pentru identificarea a două victime
16:15
Blocul groazei. Primele informații de la anchetatori. O firmă de gaze a fost audiată. Poliția face analize ADN pentru identificarea a două victime
Mediafax
Explozia din Rahova: Poliția a început să permită accesul cu însoțitori / Bujduveanu: „Ne pregătim pentru etapa cea mai grea”
Digi24
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Cancan.ro
Prima prognoză meteo Accuweather pentru iarna asta. Cum va fi vremea în București în decembrie 2025 și în ianuarie 2026
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Adevarul
Cum ar putea ajunge avionul lui Putin în Budapesta: escortat de avioane turcești și sârbe, pe o rută de 5.000 de km
Mediafax
Trump este „singurul care îl poate forța” pe Putin să vină la masa negocierilor, spune președintele Finlandei
Click
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
Wowbiz
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
VIDEO Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova: „Toate trei sunt femei, urmează identificarea ADN”
Cancan.ro
Ultimele mesaje postate de Flavia Groșan. Ce chinuri a trăit înainte să intre în comă doctorița controversată din pandemia Covid
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu duce o viață lipsită de griji în America
observatornews.ro
Reacţia lui Călin Georgescu, după explozia din Rahova: "Răul nu vine doar din întâmplare"
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
O galaxie bizară SFIDEAZĂ regulile astronomilor
Capital.ro
Doliu în lumea muzicii. A murit un mare pianist de jazz: O pierdere imensă
Evz.ro
Vedete care au pozat în Playboy. Efectele au fost nebănuite
A1
Cum arată noua linie de lenjerie intimă cu păr pubian care a fost lansată de Kim Kardashian. Fanii brandului au fost uimiți
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Dan Negru, remarcă cu privire la situația financiară a României, dar și a numărului redus de copii care merg la școală! "Suntem praf!"
RadioImpuls
Adriana Ochișanu, adevărul despre problemele de sănătate cu care se confruntă fiul ei! Ce diagnostic a primit, de fapt, Cristi Botgros: „Hai să le spunem lucrurilor pe nume. Nu mai consumă lumea? Nu mai bea lumea?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Astronomii anunță o descoperire neașteptată pe unul dintre sateliții naturali ai planetei Saturn
VIDEO Diana Şosoacă a fost la Moscova, unde s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Ce i-a spus liderul de la Kremlin
17:31
Diana Şosoacă a fost la Moscova, unde s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Ce i-a spus liderul de la Kremlin
EXTERNE El País: Întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta, un coșmar politic pentru Uniunea Europeană
17:26
El País: Întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta, un coșmar politic pentru Uniunea Europeană
EVENIMENT Salvarea pentru marii arși vine tot din străinătate. După 10 ani de la Colectiv, în România nu reușim să tratăm pacienții la noi în spitale
16:38
Salvarea pentru marii arși vine tot din străinătate. După 10 ani de la Colectiv, în România nu reușim să tratăm pacienții la noi în spitale
VIDEO Concert pentru Donald Trump în Biroul Oval. Muzica lui Andrea Bocelli a răsunat la Casa Albă
16:03
Concert pentru Donald Trump în Biroul Oval. Muzica lui Andrea Bocelli a răsunat la Casa Albă
HOROSCOP Singura zodie care pentru care anul 2025 se încheie pe plus, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu. Nativii se îmbogățesc și își găsesc „jumătatea”
15:57
Singura zodie care pentru care anul 2025 se încheie pe plus, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu. Nativii se îmbogățesc și își găsesc „jumătatea”
ACTUALITATE Poliția oferă DETALII oficiale despre ancheta, referitoare la explozia din Rahova, într-o conferință de presă, la ora 16:00
15:55
Poliția oferă DETALII oficiale despre ancheta, referitoare la explozia din Rahova, într-o conferință de presă, la ora 16:00