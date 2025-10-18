Scurgeri de gaz într-un bloc din Târgu Mureș. ISU a oprit imediat alimentarea pentru siguranța locuitorilor

Locuitorii unui bloc din Târgu Mureș, situat pe strada Cugir au alertat autoritățile după ce au simțit un miros de gaz pe casa scării.

Incidentul a făcut ca pompierii ISU Mureș să se deplaseze urgent la imobilul de locuințe, dar și echipele specializate ale companiei de gaze, aceștia au constatat existența unor scurgeri minore de gaz la un contor situat la etajul 1 al imobilului.

Scurgeri de gaz într-un bloc din Târgu Mureș

Au fost mobilizate mai multe autospeciale de intervenție la fața locului – una de stingere cu apă și spumă, una de intervenție și salvare de la înălțime, precum și una destinată măsurătorilor în caz de risc chimic, biologic, radiologic și nuclear. Echipajele au efectuat măsurători pentru a identifica sursa exactă a scurgerii de gaz.

Potrivit reprezentanților ISU Mureș, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat o pierdere minoră de gaz la nivelul unui contor. Pentru a preveni orice risc, autoritățile au decis oprirea alimentării cu gaz a întregului bloc până la remedierea completă a situației.

Măsuri de siguranță după explozia din București

Incidentul din Târgu Mureș vine la numai o zi după explozia produsă la un bloc din cartierul Rahova din Sectorul 5 al Capitalei, eveniment care a ridicat îngrijorări la nivel național privind siguranța instalațiilor de gaze. Autoritățile au făcut apel la populație să semnaleze imediat orice miros suspect de gaz și să nu intervină pe cont propriu asupra instalațiilor.

După ventilarea spațiilor, specialiștii au reluat măsurătorile pentru a se asigura că nivelul gazului în atmosferă este sigur. Nimeni nu a fost rănit, însă alimentarea cu gaz rămâne sistată până la verificarea completă a întregului sistem de distribuție din bloc.

Recomandările autorului: