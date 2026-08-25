Deputatul AUR Mohamed Murad critică întâlnirile dintre liderul partidului, George Simion, și premierul demis Ilie Bolojan, afirmând că nu consideră corect ca reprezentanții AUR să poarte discuții cu șeful Guvernului, în condițiile în care partidul a susținut demiterea acestuia.

„PSD și AUR au ajuns la concluzia că acest guvern trebuie demis”

Mohamed Murad susține, într-o intervenție la Antean 3 CNN, că pozițiile AUR și PNL sunt suficient de diferite, iar acest lucru ar trebui să se reflecte și în relația dintre cele două formațiuni. El a subliniat că, în opinia sa, discuțiile dintre AUR și premier sunt nepotrivite în contextul în care formațiunea susține schimbarea Guvernului.

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„Ce știu eu, mi se pare mie, cred că distanța dintre PSD și AUR este egală cu distanța dintre AUR și PNL. Știți că avem voci diferite.

PSD și AUR au ajuns la concluzia că acest guvern trebuie demis. Mie mi se pare total incorect să discutăm cu cei pe care i-am demis”, a afirmat Murad.

Deputatul AUR a precizat că nu are o problemă personală cu Ilie Bolojan, pe care spune că îl respectă, însă contestă măsurile adoptate de acesta în domeniul economic.

„Nu mi se pare corect din partea noastră să discutăm problemele României cu cei care au făcut rău României și aici mă refer la domnul Bolojan”, a spus Murad.

El a adăugat că a avut o discuție cu Bolojan înainte ca acesta să devină premier, însă în prezent nu este de acord cu direcția economică a Guvernului.

„N-am nimic cu dânsul, îl respect. Cred că am avut o discuție până să fie prim-ministru, dar ce a făcut pe partea economică nu sunt de acord. Nici măcar să discut cu dânsul”, a mai declarat deputatul AUR.

Ce a declarat Bolojan despre întâlnirile cu George Simion

Recent, Ilie Bolojan a declarat că anul acesta s-a întâlnit de două ori cu George Simion. Potrivit lui Bolojan, discuțiile au fost un schimb de opinii, nu negocieri politice.

„Cred că anul acesta m-am întâlnit cu domnul Simion, cred că de două ori. Eu, în condiţiile în care, în plan parlamentar, în plan uman, oameni vor să discute cu tine, au voturi în spate, reprezintă categorii de cetăţeni care au votat, am căutat să nu jignesc oameni şi să am o relaţie civilizată. (…) Cu George Simion a fost o discuţie pur şi simplu generală, legată de perspective, dar nu au fost nişte negocieri politice. Pur şi simplu un schimb de opinii pe tema asta”, a spus Bolojan.