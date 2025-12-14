De două săptămâni se fac teste pe Linia 5 de tramvai, dar tot nu s-a deschis. Ultimul termen a fost sâmbătă, 13 decembrie. Oficial, nici Primăria Capitalei, nici STB, nu spun de ce se amână redeschiderea rutei. Potrivit surselor Gândul, încă sunt probleme care trebuie rezolvate, și care au fost constatate în urma testelor. Sunt și voci care spun că se așteaptă numirea lui Ciprian Ciucu în funcția de primar general pentru inaugurarea liniei.

Linia 5 de tramvai ar fi trebuit deschisă imediat după alegeri, în jurul datei de 8 decembrie. Inaugurarea a fost însă amânată. Un alt termen avansat a fost cel de sâmbătă, 13 decembrie. Dar și acesta a fost depășit.

„Înțelegem că ar fi câteva probleme legate de un transformator, care încă nu au fost rezolvate. Conducerea încă mai vrea să facă teste și săptămâna viitoare, ca să se asigure că totul este ca la carte”, au precizat surse administrative pentru Gândul.

Pe de altă parte, surse politice spun că cei din conducerea PNL, partid care controlează STB, ar fi decis să amâne deschiderea Liniei 5 după numirea oficială a lui Ciprian Ciucu în calitate de primar general.

Practic, ar urma ca primarul, împreună cu Stelian Bujduveanu, care va fi viceprimar, să inaugureze împreună redeschiderea Liniei 5.

„Este posibil să se plimbe împreună cu tramvaiul pe Linia 5, astfel încât Ciprian Ciucu să-și facă o intrare triumfală în calitatea de primar general”, spun sursele Gândul.

Potrivit surselor Gândul, pe Linia 5 vor fi introduse 12 tramvaie, atunci când va fi deschisă. Toate vagoanele vor fi Astra Imperio.

Lucrările de reabilitare au început în februarie 2024, iar termenul de finalizare era martie 2025.

Linia 5 costă 140 de milioane de lei și trebuia finalizată în martie 2025

Reabilitarea Liniei 5 de tramvai costă 140 de milioane de lei.

Principalele lucrări care s-au executat în cadrul acestui proiect:

lucrări la calea de rulare;

realizarea a 15 peroane – demolarea peroanelor existente și construirea unora noi, dotate cu adăposturi pentru călători, borne reflectorizante, gard pentru protecția călătorilor, stâlpi pentru supraveghere video etc.;

lucrări la rețeaua de contact – prin înlocuirea în totalitate a elementelor rețelei de contact;

modernizarea substației electrice de tracțiune Nordului – care presupune înlocuirea echipamentelor electrice din cadrul acesteia;

lucrări la sistemul de iluminat public – rețeaua de iluminat, proiectată și mutată în subteran, prin tuburi de protecție, în ampriza căii de rulare a tramvaiului și în trotuare; în plus, înlocuirea corpurilor de iluminat existente, fiind montate unele cu led;

lucrări de relocare a semaforizării de pe B-dul Barbu Văcărescu și Strada Alexandru Șerbănescu;

lucrări la rețelele edilitare

