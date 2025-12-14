Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „PSD ar trebui să treacă în opoziție. Când ai guvern minoritar cu PSD în opoziție, nu mai faci atâtea prostii”

Malina Maria Fulga
14 dec. 2025, 10:30, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre greșeala PSD de a intra la guvernare cu partide de dreapta, dar și despre cum ar putea fi reechilibrată scena politică în acest moment. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu afirmă că mișcarea potrivită pentru PSD în acest moment ar fi să iasă de la guvernare și să treacă în opoziție. Conform acestuia, Ilie Bolojan ia deciziile potrivite unei guvernări de dreapta, însă lucrurile se dezechilibrează atunci când și partidul de stânga stă la masă în loc să fie în opoziție pentru a contracara anumite măsuri.

„Să treacă în opoziție. Eu văd sănătoasă pentru națiune o reechilibrare. Adică rămâne guvern minoritar de dreapta. Care taie, face treaba lui. Din punctul de vedere al electoratului de dreapta, Bolojan își face datoria. În acel moment, trecând PSD în opoziție, vom avea un lucru foarte important.”

Cristoiu susține că, în situația în care PSD nu ar fi intrat la guvernare, multe din deciziile dure luate de coaliție și prim-ministrul Bolojan nu ar fi fost posibile.

„Noi știm amândoi, când ai guvern minoritar și ai PSD în opoziție, nu mai faci atâtea prostii. Toate năzbâtiile guvernării lui Bolojan, sunt posibile din cauza complicității PSD.”

Cele mai noi