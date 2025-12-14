Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei

Care este orașul din România care duce lipsă de bărbați. În acest oraș sunt cu 123.119 mai multe femei. Iată ce arată datele.

Deși Bucureștiul este, de departe, cel mai mare oraș din România, care concentrează în aria sa urbană circa 2,2 milioane de locuitori, potrivit recensământului din 2021/2022, și este de 6 ori mai mare decât oricare altă concentrare urbană, aceasta este și cea mai dezechibrată localitate din punct de vedere al raportului de femei-bărbați. Astfel, în București sunt mult mai puțini bărbați decât femei.

Conform ultimului recensamânt, în București existau cu 123.119 mai multe femei decât bărbați, având un raport de 1.15 femei la 1 bărbat. Totodată, la nivel național, numărul femeilor este mai mare decât cel al bărbaților (în medie, aproximativ 95 de bărbați la 100 de femei).

Totodată, recensământul din 2021/22 a surprins și fenomenul de concentrare a populației din sudul României în zona metropolitană București. Toate județele din regiunile istorice Muntenia și Oltenia au avut scăderi ale populației mai mari decât media națională între ultimele două recensăminte, excepția făcând județul Ilfov.

Principalele județe de rezidență anterioară ale bucureștenilor includeau Teleorman (50.389 rezidenți), Călărași (34.940), Ialomița (32.732) și Giurgiu (32.588). De asemenea, între județele din care s-au stabilit multe persoane în București se remarcă și Argeș, Buzău, Dâmbovița, Ilfov și Prahova, toate cu peste 25.000 de rezidenți. În contrast, peste 140.000 de persoane se stabiliseră din București în Ilfov și alte zeci de mii de persoane s-au mutat direct în suburbiile Bucureștiului din alte județe.

Cu toate că nu avem un număr exact publicat recent, datele demografice arată că, în București, populația feminină este mult mai numeroasă, iar numărul bărbaților este puțin sub jumătate, în jur de 48-49% din total, adică circa 900.000 – 950.000 bărbați. Totodată, datele din 2021 arată că, în total, în București sunt 1.883.425 locuitori.

