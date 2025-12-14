Prima pagină » Actualitate » TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025. Tabel complet, în funcție de rata de șomaj și de salarii

14 dec. 2025, 10:02, Actualitate
Top 20 cele mai sărace orașe din România, la final de 2025. Tabelul complet, în funcțide de rata de șomaj și de salarii.

În acest nou tabel, Gândul a pregătit un top al celor celor mai sărace orașe din țară, acum, pe final de an. În acest top, se poate vedea că județele Vaslui și Teleorman au avut în mod istoric cele mai mari rate de șomaj din țară (datele citate indică rate de până la 8.8% la nivel de județ), la un salariu mediu net de 3.800 de lei. Gradul de sărăcie” al acestor două orașe din județe diferite este de 5 stele din 5, adică cel mai ridicat dintre toate orașele analizate. Iată, în continuare, topul.

Pe locul trei în topul celor mai sărace orașe din România se află orașul Drobeta-Turnu Severin din județul Mehedinți. Aici, rata șomajului este de 7,5%, iar salariul mediu net este de 3.850 de lei. Gradul de sărăcie are 4 stele din 5.

Urmează apoi, orașul Reiția din județul Caraș-Severin. Rata șomjului înregistrat este de 7.0%, iar salariul mediu net este de 3.900 de lei. Și aici, ca grad de sărăcie tot de 4 stele din cinci.

Pe locul 5 în acest top avem orașul Târgu-Jiu, din județul Gorj. Aici avem o rată a șomajului de 6.9% și un salariu mediu net de 3.950 de lei. Gradul de sărăcie este și aici patru stele din cinci.

Tabelul mai analizează situația orașelor: Giurgiu, Galați, Botoșani, Călărași, Focșani, Zalău, Slatina, Târgu Mureș, Tulcea, Bacău, Deva, Slobozia, Suceava, Sfântu Gheorghe și Piatra Neamț, în funcție de rata șomajului, a salariului mediu net și a gradului de sărăcie. Vezi, mai sus, tabelul.

