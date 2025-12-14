Dan Dungaciu: „Europenii speră ca Ucraina să intre în NATO, dar Trump a spus clar – NATO nu se mai extinde”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum europenii speră ca Ucraina să intre în NATO, ceea ce este împotriva dorințelor SUA. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Ce mai negociezi cu rușii? Păi asta n-o să mai poți negocia, scoate-o de acolo, că nu se mai pune, pentru că americanii au anunțat. Nici să vrea Donald Trump să integreze Ucraina în NATO, deși nu vrea, nu poate să o facă, pentru că și-a asumat printr-un document oficial.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum europenii speră ca Ucraina să intre în NATO, ceea ce este împotriva dorințelor SUA. Acesta a început prin a spune că NATO nu se mai extinde. Acesta este sfârșitul unui ciclu, anunțat de Washington. Sociologul a explicat că fără unanimitate, Ucraina nu poate intra în NATO.