Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Europenii speră ca Ucraina să intre în NATO, dar Trump a spus clar – NATO nu se mai extinde”

Andrei Rosz
14 dec. 2025, 09:30, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum europenii speră ca Ucraina să intre în NATO, ceea ce este împotriva dorințelor SUA. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Ce mai negociezi cu rușii? Păi asta n-o să mai poți negocia, scoate-o de acolo, că nu se mai pune, pentru că americanii au anunțat. Nici să vrea Donald Trump să integreze Ucraina în NATO, deși nu vrea, nu poate să o facă, pentru că și-a asumat printr-un document oficial.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum europenii speră ca Ucraina să intre în NATO, ceea ce este împotriva dorințelor SUA. Acesta a început prin a spune că NATO nu se mai extinde. Acesta este sfârșitul  unui ciclu, anunțat de Washington. Sociologul a explicat că fără unanimitate, Ucraina nu poate intra în NATO.

„NATO nu se va mai extinde, deci e sfârșitul lui, al unui ciclu strategic care se face prin anunțul făcut de la Washington, nu de la Bruxelles, nu din Europa. Europenii, cum să spun, au fost prinși în offside. Ei se tot duc, pentru că vă reamintesc că una dintre condițiile pe care le negociază, cred ei, este ca Ucraina poate să intre în NATO. Și că este linie roșie să se spună la negocieri că Ucraina nu intră în NATO. Și americanii spun nu va fi nicio extindere. În NATO, deciziile sunt unanime. Ai drept de veto. Americanii au anunțat oficial prin doctrina de securitate… Desigur, aici nu sunt gusturile lui Donald Trump, cum spun unii. Trump se culcă pe o parte…Destul de clar, e o viziune. E viziunea administrației Trump. Deci americanii au anunțat, uitați de asta, nu va fi nicio extindere, pentru că NATO, dacă se opune America sau oricare membru… Dacă decizia nu e în unanimitate, decizia aceea nu se ia. Deci Ucraina nu va mai intra în NATO. Punct. Ce mai negociezi cu rușii? Păi asta n-o să mai poți negocia, scoate-o de acolo, că nu se mai pune, pentru că americanii au anunțat. Nici să vrea Donald Trump să integreze Ucraina în NATO, deși nu vrea, nu poate să o facă, pentru că și-a asumat printr-un document oficial. În al doilea rând, este, dacă vreți, o schimbare, cum să spun, de priorități. Este emanciparea Americii față de vechiul continent din toate punctele.”, a explicat sociologul.

