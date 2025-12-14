Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Baia de mulțime nu se face în perimetru de securitate

Valentin Stan: Baia de mulțime nu se face în perimetru de securitate

Andrei Rosz
14 dec. 2025, 10:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre baia de mulțime a lui Nicușor Dan de la ceremonia de 1 DecembrieUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Pe bune, mă? Așa se face, mă, baia de mulțime în dispozitivul de securitate, unde intră fiecare prin filtru și o micuță care le ia telefonul din mână să le facă poze? După care le dă telefonul înapoi. Băieții ăia cum intrau acolo? Poți să-mi spui că erau trecători pe bune? Ai mai văzut așa ceva?

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre baia de mulțime a lui Nicușor Dan de la ceremonia de 1 Decembrie. Acesta a început prin a spune că a fost baie de mulțime în dispozitivul securității. Istoricul susține că Nicușor a fost înconjurat de oameni ai securității pe care îi vedea și pe vremea lui Ceaușescu.

Nu știu dacă ai observat, micuțule, am făcut și baie de mulțime în dispozitivul de securitate. Pe bune, mă? Așa se face, mă, baia de mulțime în dispozitivul de securitate, unde intră fiecare prin filtru și o micuță care le ia telefonul din mână să le facă poze? După care le dă telefonul înapoi. Băieții ăia cum intrau acolo? Poți să-mi spui că erau trecători pe bune? Ai mai văzut așa ceva? Nu? Baie de mulțime în perimetru de securitate, cu cefe groase de jur împrejur, umăr lângă umăr. Asta e iubire? Bucureșteni, nu e Ceaușescu, nu, nu, nu… E Nicușor. Doar că pe ăia cu ceafa groasă, eu i-am văzut și pe vremea lui Ceaușescu. Prietene, să vezi și aici Andreea Dumitrache, de la haznaua trei, mamă, ce tare, să vedeți câte ore a stat și a făcut poze cu poporul. Hai, mă, să vezi cum a făcut poze cu poporul în țarcul Securității. Te bagi? Ia, uite. O vezi pe blonduță? În spate, ia uite cum îi dă telefonul, face poză. Ia, uite, mă… Uite-i pe ăștia, uite-o pe asta cum îi direcționează să iasă. E incredibil ce văd aici. În țarc de oameni ai Securității… Baie de mulțime…

