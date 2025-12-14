În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre baia de mulțime a lui Nicușor Dan de la ceremonia de 1 Decembrie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Pe bune, mă? Așa se face, mă, baia de mulțime în dispozitivul de securitate, unde intră fiecare prin filtru și o micuță care le ia telefonul din mână să le facă poze? După care le dă telefonul înapoi. Băieții ăia cum intrau acolo? Poți să-mi spui că erau trecători pe bune? Ai mai văzut așa ceva?

