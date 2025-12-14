Prima pagină » Actualitate » Masacru la o universitate de prestigiu din SUA: doi morți și 8 răniți. Autorul e de negăsit

Masacru la o universitate de prestigiu din SUA: doi morți și 8 răniți. Autorul e de negăsit

14 dec. 2025, 08:54, Actualitate
Masacru la o universitate de prestigiu din SUA: doi morți și 8 răniți. Autorul e de negăsit

A fost masacru la o universitate de prestigiu din Statele Unite. Cel puţin doi sudenţi au murit şi alţi opt au fost răniţi în urma unui atac armat sângeros, dezlănţuit chiar în timp ce tinerii dădeau examenele finale. Autorul masacrului este în continuare de negăsit. Studenţii au descris momentele de groază prin care au trecut.

Acestea sunt singurele victime pe care le cunoaştem în acest moment, dar, aşa cum am menţionat, şi este important reamintim oamenilor, aceste cifre se pot schimba. Dacă locuiţi în campusul Universităţii Brown sau în apropierea acestuia, vă încurajăm rămâneţi acasă şi nu ieşiţi„, a anunţat Brett Smiley, primarul oraşului Providence.

Studenţii au trăit clipe de coşmar.

Lucram în laborator. Mai erau trei studenţi cu mine. Am decis stingem luminile, închidem toate uşile şi ne ascundem sub birouri. În jur de două ore”, a povestit un student, potrivit ObservatorNews.ro.

sursa foto: captura X

sursa foto: captura X

Imediat după atac, suspectul s-a făcut nevăzut. El este în continuare căutat de poliţişti.

Ofiţerii noştri au intervenit şi, aşa cum sunt instruiţi, au intrat imediat în clădire şi au început să caute suspectul. Singura informaţie pe care o avem este suspectul este un bărbat îmbrăcat în negru. Nu se ştie cum a intrat în clădire„, a declarat Timothy O’Hara, şeful adjunct al poliţiei din Providence.

Imediat după acest masacru a venit şi o reacţie din partea preşedintelui Donald Trump.

Dumnezeu binecuvânteze victimele şi familiile lor!”, a transmis liderul american pe reţelele sale sociale.

Autorul recomandă:

Donald Trump avertizează vom ajunge la al Treilea Război Mondial” dacă războiul din Ucraina continuă iar Kievul și Moscova nu cad la pace

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Trăim sfârșitul parteneriatului strategic româno-american”
09:00
Dan Dungaciu: „Trăim sfârșitul parteneriatului strategic româno-american”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Americanii nu renunță la Europa. Își asumă Europa”
07:30
Dan Dungaciu: „Americanii nu renunță la Europa. Își asumă Europa”
ACTUALITATE 14 Decembrie, calendarul zilei: Aura Urziceanu împlinește 79 de ani. Un an de la decesul lui Mircea Diaconu
07:15
14 Decembrie, calendarul zilei: Aura Urziceanu împlinește 79 de ani. Un an de la decesul lui Mircea Diaconu
DEZVĂLUIRI Cine este judecătorul care în martie a refuzat să-i trimită după gratii pe afaceriștii implicați în dosarul „Mită în Portul Constanța”, iar acum este solidar cu protestul magistraților #rezist
07:00
Cine este judecătorul care în martie a refuzat să-i trimită după gratii pe afaceriștii implicați în dosarul „Mită în Portul Constanța”, iar acum este solidar cu protestul magistraților #rezist
Mediafax
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
Digi24
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
Cancan.ro
Un nou virus se răspândește rapid în România, după apariția leprei la Cluj! Peste 3.000 de cazuri au fost confirmate în decembrie 2025
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Adevarul
Controverse grave în cazul alertei cu bombă la trenul București–Kiev: R. Moldova susține că incidentul a avut loc azi, CFR Călători neagă
Mediafax
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt pentru programul de liniște
Click
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Digi24
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
Cancan.ro
Ogică s-a dus în crucea nopții peste celebrul 'folclorist': 'Mizerie, mi-ai ÎMBÂRLIGAT femeia.' E cel mai mare SCANDAL din 2025
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
O substanță din ciocolată face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Top 10 țări în care femeile trăiesc cel mai mult

Cele mai noi