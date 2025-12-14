Rapid București a fost învins de Oțelul Galați cu scorul de 2-0 (1-0), sâmbătă seara, în Giulești, în etapa a 20-a a Superligii de fotbal.

Oțelul s-a impus meritat, prin golurile marcate de Pedro Nuno (17), cu un șut din careu, după o minge întoarsă de Denis Bodrun, și de Paul Iacob (80), fost jucător la Rapid, din lovitură liberă de la circa 25 de metri.

Ce spune Laszlo Balint de eurogolul lui Paul Iacob! „Perseverent”

Fundașul central a executat cu interiorul, chiar pe direcția lui Aioani, foglia seca. Aioani a fost învins de șutul sub bară al lui Iacob, care s-a răzbunat pe fosta lui echipă.

Rapid are o singură victorie în ultimele patru etape, un egal și două eșecuri. Oțelul are o singură înfrângere în ultimele șase etape, trei victorii și două egaluri.

„Trebuie să-i felicit pe băieți din tot sufletul pentru că individual, dar şi colectiv, au avut o evoluție extraordinară. Nu am ce să le spun. Dacă aş fi avut acum o pălărie, știți vorba aia, chapeau bas în fața băieților.

O seară frumoasă, felicit toți băieții, inclusiv pe ce care nu au jucat, dar şi pe cei care sunt accidentați şi nu au făcut deplasarea.

Am norocul să antrenez un grup foarte bun şi un grup care e ușor de antrenat. Băieții au înțeles de la săptămână la săptămână ce ne dorim şi faptul că am reușit astăzi să avem o evoluție de asemenea nivel în Giuleşti cu echipa de pe primul loc cred că este ceva

Ce mă bucură cel mai mult e că victoria asta a venit în urma evoluției noastre”, a declarat Laszlo Balint.

„Vă spun sincer, nu prea îi iese de multe ori, dar e perseverent”

Despre golul lui Paul Iacob, tehnicianul a avut numai cuvinte de laude: „Fabulos… Nu am ce să mai spun. E un jucător capabil de asemenea execuții. Și la antrenamente are și momente când rămâne să exerseze asemenea execuții. Vă spun sincer, nu prea îi iese de multe ori, dar e perseverent.

Acești jucători au încredere în ceea ce pot face. Această perseverență, dorința de a ridica nivelul, am spus-o mereu, chiar în ciuda unor evoluții mai ușor estetice, am spus mereu că această echipă e în creștere. Vedeți că sunt rezultatele pe care le obținem şi nu sunt deloc întâmplătoare.

Până la sfârșitul sezonului regular mai sunt multe puncte puse în joc. Noi trebuie să rămânem conectați la ce avem de făcut.

În acest ultim meci în 2025 întâlnim o echipă grea, FC Argeş e o echipă care a demonstrat că locul din clasament nu e unul întâmplător.

E o seară frumoasă, o victorie mare dar o să îi lăsăm pe băieți să se bucure, dar de luni trebuie să fim foarte conștienți că ne așteaptă un meci foarte dificil sâmbătă”, a mai spus Laszlo Balint.