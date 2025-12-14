Rețeta de piftie românească. Cum prepari tradiționala răcitură de sărbători

Piftia, răcitura sau „aspicul”, cum se mai numește prin unele zone, este unul dintre cele mai iubite preparate de iarnă din gastronomia românească.

Fie că e servită la masa de Crăciun, fie de Anul Nou, această delicatesă are o veche tradiție, îmbinând simplitatea ingredientelor cu răbdarea necesară pentru a obține o gelatină limpede și bine închegată, aromatizată.

Ingrediente

Carne (cu oase , pentru gelatin ă naturală ):

1 ciolan de porc afumat sau neafumat

2 –3 picioare de porc

1 rasol sau c âteva buc ăți de șorici

( Opțional ) 1 bucată piept de curcan / cocoș – pentru varianta de piftie mixt ă

Pentru fiert:

1 ceap ă întreag ă

1 morcov mare ( pentru gust, nu pentru decor )

5 –6 c ăței de usturoi

2 foi de dafin

1 linguriță boabe piper

Sare după gust

Mod de preparare

Carnea se spală, iar bucățile se pun în oală cu apă rece cât să acopere tot. Fierberea lentă este cheia unei piftii perfecte: oala se pune la foc mic, se adună spuma, se adaugă ceapa, morcovul, foile de dafin și piperul. Piftia trebuie să fiarbă încet, 3–4 ore, până ce carnea cade de pe oase. Apoi, se separă ingredientele. Când carnea este fiartă, se scoate într-un bol, se dezosează și se rupe în bucăți potrivite. Zeama se strecoară bine, prin sită sau tifon, ca să rămână limpede. Apoi, usturoiul zdrobit se amestecă în zeamă și se lasă 10–15 minute pentru aromare, apoi zeama se strecoară din nou. În castroane adânci sau tăvi, se montează piftia: se pune carnea, se toarnă apoi zeama limpede peste ea. Se lasă la rece 4–6 ore sau peste noapte, până se încheagă complet.

