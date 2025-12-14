Ion Cristoiu: Nu doar Cătălin Predoiu e responsabil de Legile Justiției din 2022, ci și actuala Coaliție de guvernare

Ion Cristoiu spune, în cea mai recentă pastilă video a sa, că „nu doar Cătălin Predoiu e responsabil de Legile Justiției din 2022, ci și actuala Coaliție de guvernare”.

„Indiscutabil, scandalul «justiția capturată» are pentru mine un aer cunoscut, deoarece repetă, în chip mecanic, desfășurarea altor și altor scandaluri provocate de ceea ce eu am numit «tefeliști». Prin «tefeliști» înțeleg «tinerii frumoși și liberi», cei invocați de nenumărate ori când e vorba de demonstrații de protest împotriva unor chestiuni abstracte… cum ar fi, de exemplu, capturarea justiției. «Tefeliștii» nu coboară niciodată în stradă pentru a protesta împotriva, să zicem, dezastrului de la Prahova, unde 100.000 de persoane au fost lăsate fără apă vreo 10 zile, împotriva ascunderii adevărului în cazul exploziei din Rahova, împotriva faptului că s-au tăiat bursele, împotriva politicii neghioabe de austeritate a lui Ilie Bolojan. De regulă, ei coboară în stradă, repet, pentru chestiuni care nu sunt emoționale”, a spus Ion Cristoiu.