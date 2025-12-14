Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Nu doar Cătălin Predoiu e responsabil de Legile Justiției din 2022, ci și actuala Coaliție de guvernare

Ion Cristoiu: Nu doar Cătălin Predoiu e responsabil de Legile Justiției din 2022, ci și actuala Coaliție de guvernare

14 dec. 2025, 11:18, Pastila lui Cristoiu
Ion Cristoiu

Ion Cristoiu spune, în cea mai recentă pastilă video a sa, că „nu doar Cătălin Predoiu e responsabil de Legile Justiției din 2022, ci și actuala Coaliție de guvernare”.

„Indiscutabil, scandalul «justiția capturată» are pentru mine un aer cunoscut, deoarece repetă, în chip mecanic, desfășurarea altor și altor scandaluri provocate de ceea ce eu am numit «tefeliști». Prin «tefeliști» înțeleg «tinerii frumoși și liberi», cei invocați de nenumărate ori când e vorba de demonstrații de protest împotriva unor chestiuni abstracte… cum ar fi, de exemplu, capturarea justiției. «Tefeliștii» nu coboară niciodată în stradă pentru a protesta împotriva, să zicem, dezastrului de la Prahova, unde 100.000 de persoane au fost lăsate fără apă vreo 10 zile, împotriva ascunderii adevărului în cazul exploziei din Rahova, împotriva faptului că s-au tăiat bursele, împotriva politicii neghioabe de austeritate a lui Ilie Bolojan. De regulă, ei coboară în stradă, repet, pentru chestiuni care  nu sunt emoționale”, a spus Ion Cristoiu.

Recomandarea video

Mediafax
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Cancan.ro
Un nou virus se răspândește rapid în România, după apariția leprei la Cluj! Peste 3.000 de cazuri au fost confirmate în decembrie 2025
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Adevarul
Controverse grave în cazul alertei cu bombă la trenul București–Kiev: R. Moldova susține că incidentul a avut loc azi, CFR Călători neagă
Mediafax
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini și terenuri
Click
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Digi24
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă explicație și are legătură și cu China
Cancan.ro
Ogică s-a dus în crucea nopții peste celebrul 'folclorist': 'Mizerie, mi-ai ÎMBÂRLIGAT femeia.' E cel mai mare SCANDAL din 2025
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
O substanță din ciocolată face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
O nouă cercetare a descoperit unul dintre cele mai vechi ritualuri ale mayașilor
LIVE Planul SUA pentru pace în Ucraina, discutat la Berlin. Casa Albă presează Kievul
11:33
Planul SUA pentru pace în Ucraina, discutat la Berlin. Casa Albă presează Kievul
ISTORIE Mormântul lui Mircea cel Bătrân de la Mânăstirea Cozia a fost redeschis. Arheologii au spulberat mitul care plana în jurul sarcofagului domnitorului: „Este unic în România”
11:31
Mormântul lui Mircea cel Bătrân de la Mânăstirea Cozia a fost redeschis. Arheologii au spulberat mitul care plana în jurul sarcofagului domnitorului: „Este unic în România”
NEWS ALERT Baie de sânge pe o plajă în Australia. Cel puțin 10 răniți, după ce doi atacatori au deschis focul
11:23
Baie de sânge pe o plajă în Australia. Cel puțin 10 răniți, după ce doi atacatori au deschis focul
UPDATE Masacru la o universitate de prestigiu din SUA: 2 morți și cel puțin 10 răniți. Autorul e de negăsit
11:16
Masacru la o universitate de prestigiu din SUA: 2 morți și cel puțin 10 răniți. Autorul e de negăsit
APĂRARE Șeful militar al NATO nu mai vine în România. Care este motivul
11:06
Șeful militar al NATO nu mai vine în România. Care este motivul

Cele mai noi