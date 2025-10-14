Se mai pot organiza anul acesta alegeri pentru Primăria Capitalei? Ce spune ministrul Cseke Attila: „Noi susținem ce decide coaliția”

Cseke Attila, Ministrul Dezvoltării a vorbit în cadrul unui interviu despre posibilitatea organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei, anul acesta.

În intervenția de la TVR, ministrul a recunoscut că nu crede că anul acesta se mai pot organiza alegeri, totuși a precizat faptul că pentru opinia publică acest lucru poate însemna o indecizie a coaliției de guvernare.

Cseke Attila: Noi susținem ce decide coaliția. Nu avem niciun interes politic

„Din punct de vedere al termenelor, eu cred că anul acesta nu prea se mai pot organiza alegeri. Sigur, nu e domeniul nostru strict, al Ministerului Dezvoltării, astăzi recunosc că nu a fost nicio discuție legat de acest subiect, până la urmă noi susținem ce decide coaliția. Nu avem niciun interes politic de niciun fel. Am putea să ne dorim să avem un candidat care să câștige Primăria Bucureștiului, dar cred că nu e..a fost o glumă, dar ar fi bine ca și pe acest aspect să existe o decizie până la urmă, pentru că și acesta poate părea, probabil este în opinia publică, ca o indecizie a coaliției în care coaliția nu ajunge la un consens pentru a declanșa această procedură”, a spus Cseke Attila.

