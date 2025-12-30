Prima pagină » Actualitate » Se schiază în Poiana Brașov. Pârtiile Bradul și Stadion au fost deschise

30 dec. 2025, 12:07, Actualitate
Brașovenii și turiștii pot începe de marți să schieze pe pârtiile pentru începători Bradul și Stadion, autoritățile lucrând în continuare la pregătirea traseelor pentru schiorii avansați.

Primăria Brașov a anunțat că pârtiile Bradul și Stadion au fost deschise pentru începători. 

De astăzi, brașovenii și turiștii care acum deprind tainele schiului au la dispoziție cele două pârtii pentru începători: Bradul și Stadion. Continuăm să lucrăm la pregătirea pârtiilor din partea superioară a masivului, astfel încât din primele zile ale anului viitor să poată și cei mai avansați să se bucură de schi sau snowboarding”, a tranmis Primăria Municipiului Brașov pe Facebook.

Doar pârtiile pentru începători sunt funcționale deocamdată

Din cauza vântului puternic din ultimele zile, instalațiile de producere a zăpezii artificiale nu au putut fi folosite, iar stratul natural de zăpadă este de doar 5 cm.

În anumite zone, din cauza vântului, acest strat a fost spulberat. Astfel, porțiuni din mai multe pârtii, cum ar fi intrarea pe pârtia Doamnei; platoul de deasupra Zidului Mare; Drumul Roșu, platoul de la lac și sub lac; îmbarcare Telescaun; Lupului, sub S-ul mic și deasupra S-ului mare – ieșirea spre Telescaun – au fost dezgolite de zăpada căzută. Având în vedere că vântul s-a mai domolit, vom începe producerea de zăpadă artificială pe toate pârtiile din partea superioară”, au transmis autoritățile.

Transportul sezonier a fost reluat

O veste bună pentru turiști și localnici: tot de marți a fost pusă în circulație linia sezonieră de transport 60, care parcurge traseul Silver Mountain – Poiana Mică – Poiana Brașov – Telecabină, facilitând accesul pe pârtii.

Astfel, începătorii au la dispoziție condiții bune pentru primele lecții de schi, iar autoritățile promit ca în scurt timp și schiorii mai experimentați să se bucure de pârtiile superioare.

Cele mai noi