Românii preferă Poiana Brașov pentru Sărbători. Cât costă un sejur de 3 zile de Crăciun și Revelion, pentru 2 persoane

Românii aşteaptă cu nerăbdare vacanţele de Crăciun şi Revelion, iar angajaţii din hoteluri sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile. Turiştii au parte de pachete complete în care sunt incluse mesele festive cu live cooking, facilităţi pentru relaxare şi activităţi pentru copii. Și anul acesta, Poiana Brașov este printre cele mai căutate destinații de sărbători, iar gradul de ocupare al hotelurilor şi pensiunilor este de peste 90%.

Românii vor la munte de Crăciun sau de Revelion, iar pe primul loc în topul destinaţiilor rămâne Poiana Brașov. Conform specialiştilor, turiştii ar vrea să aibă toate serviciile şi facilităţile într-un singur loc.

„Dacă ne gândim la turismul din România, trebuie automat să ne vină în minte Poiana Braşov. Poiana Braşov este o staţiune etalon, trebuie să rămână şi, de ce nu, trebuie să ne bucurăm că o avem. Gândul meu este totdeauna la excelenţă. Excelenţa în Poiana Braşov înseamnă servicii de calitate şi cele mai bune preparate; preparatele, foarte multe dintre ele, sunt româneşti, dar să nu uităm că avem şi meniu internaţional„, a declarat pentru Antena 3 CNN Gabriel Roșca, managerul hotelului Escalade, pentru Antena 3.

Apoi, Gabriel Roșca, managerul hotelului Escalade, a mai spus:

„Atenţia noastră este sporită pentru a petrece un sejur plăcut turistul, pentru că turistul este un zeu pentru noi, este, de multe ori, partenerul nostru, pentru că avem de foarte multe ori clienţi care revin de 15 – 20 de ani, de când e hotelul în piaţă„.

Astfel, pentru perioada Crăciunului, prețul unui pachet cu masă festivă inclusă ajunge la aproximativ 5.000 de lei pentru două persoane, pentru un sejur de trei nopți, iar pachetul de Revelion ajunge la 8.900 de lei pentru două persoane.

