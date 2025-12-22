Prima pagină » Actualitate » Românii preferă Poiana Brașov pentru Sărbători. Cât costă un sejur de 3 zile de Crăciun și Revelion, pentru 2 persoane

Românii preferă Poiana Brașov pentru Sărbători. Cât costă un sejur de 3 zile de Crăciun și Revelion, pentru 2 persoane

22 dec. 2025, 18:42, Actualitate
Românii preferă Poiana Brașov pentru Sărbători. Cât costă un sejur de 3 zile de Crăciun și Revelion, pentru 2 persoane

Românii aşteaptă cu nerăbdare vacanţele de Crăciun şi Revelion, iar angajaţii din hoteluri sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile. Turiştii au parte de pachete complete în care sunt incluse mesele festive cu live cooking, facilităţi pentru relaxare şi activităţi pentru copii. Și anul acesta, Poiana Brașov este printre cele mai căutate destinații de sărbători, iar gradul de ocupare al hotelurilor şi pensiunilor este de peste 90%.

Românii vor la munte de Crăciun sau de Revelion, iar pe primul loc în topul destinaţiilor rămâne Poiana Brașov. Conform specialiştilor, turiştii ar vrea aibă toate serviciile şi facilităţile într-un singur loc.

Dacă ne gândim la turismul din România, trebuie automat să ne vină în minte Poiana Braşov. Poiana Braşov este o staţiune etalon, trebuie rămână şi, de ce nu, trebuie ne bucurăm o avem. Gândul meu este totdeauna la excelenţă. Excelenţa în Poiana Braşov înseamnă servicii de calitate şi cele mai bune preparate; preparatele, foarte multe dintre ele, sunt româneşti, dar nu uităm avem şi meniu internaţional„, a declarat pentru Antena 3 CNN Gabriel Roșca, managerul hotelului Escalade, pentru Antena 3.

Apoi, Gabriel Roșca, managerul hotelului Escalade, a mai spus:

Atenţia noastră este sporită pentru a petrece un sejur plăcut turistul, pentru turistul este un zeu pentru noi, este, de multe ori, partenerul nostru, pentru avem de foarte multe ori clienţi care revin de 15 – 20 de ani, de când e hotelul în piaţă„.

Astfel, pentru perioada Crăciunului, prețul unui pachet cu masă festivă inclusă ajunge la aproximativ 5.000 de lei pentru două persoane, pentru un sejur de trei nopți, iar pachetul de Revelion ajunge la 8.900 de lei pentru două persoane.

Autorul recomandă:

De ce mâncăm fără măsură de Sărbători? Specialiștii explică care sunt riscurile pentru sănătate: Mâncatul compulsiv nu vine pe foame

Recomandarea video

Mediafax
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Cancan.ro
Cutremur în lumea interlopă! Elvis Pian a fost eliberat din închisoare
Prosport.ro
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Adevarul
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
Mediafax
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de răcire accentuată și ninsori
Click
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Cancan.ro
Doliu în televiziunea din România! Un cunoscut prezentator TV a murit, după o carieră de 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Neuroștiința percepției timpului: de ce creierul simte că orele trec diferit
FLASH NEWS China a mutat mai mult de 100 de rachete balistice intercontinentale lângă Mongolia, conform unui raport al Pentagonului
19:10
China a mutat mai mult de 100 de rachete balistice intercontinentale lângă Mongolia, conform unui raport al Pentagonului
EXCLUSIV Avocatul Toni Neacșu demolează inițiativa președintelui Nicușor Dan. „În Constituție nu există referendumul unei bresle profesionale”
19:09
Avocatul Toni Neacșu demolează inițiativa președintelui Nicușor Dan. „În Constituție nu există referendumul unei bresle profesionale”
DEZVĂLUIRI Vance afirmă că există o „schimbare” în dinamica negocierilor de pace în Ucraina: Există șanse să reușim, dar există șanse la fel de mari să nu reușim
18:39
Vance afirmă că există o „schimbare” în dinamica negocierilor de pace în Ucraina: Există șanse să reușim, dar există șanse la fel de mari să nu reușim
CONTROVERSĂ Revolte de stradă în Congo, țara în care Horațiu Potra ducea mercenari români. Protestatarii cer „capul” președintelui
18:21
Revolte de stradă în Congo, țara în care Horațiu Potra ducea mercenari români. Protestatarii cer „capul” președintelui
REACȚIE Care este răspunsul ministrului Justiției privind referendumul magistraților anunțat de Nicușor Dan
18:03
Care este răspunsul ministrului Justiției privind referendumul magistraților anunțat de Nicușor Dan
SPORT Elias Charalambous de la FCSB: „Avem un drum lung în fața noastră”
17:55
Elias Charalambous de la FCSB: „Avem un drum lung în fața noastră”

Cele mai noi