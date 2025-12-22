Prima pagină » Actualitate » Stațiunea românească preferată a turiștilor pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Ocupă locul 1 în top, în 2025

22 dec. 2025, 11:05, Actualitate
Mult a fost, puțin a mai rămas până când vom sărbători Crăciunul și Revelionul. Și în 2025, pe locul 1 în top, Poiana Brașov rămâne stațiunea românească preferată a turiștilor pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Hotelierii fac ultimele pregătiri pentru a-i primi pe turiștii dornici de distracție și relaxare.

Hotelierii fac ultimele pregătiri pentru aceste sărbători de iarnă. Turiștii care și-au făcut rezervări la munte vor avea parte de distracție, precum și de momente de relaxare. Pachetele turistice pentru Crăciun și Revelion inclus mese festive, precum și un program special de sărbători, dar și activități pentru cei mici. Desigur, în funcție de unitatea de cazare și de facilități, sunt oferite și pachete de relaxare (SPA, masaj, jacuzzi).

Poiana Brașov rămâne pe locul 1 în topul preferințelor turiștilor

Poiana Brașov rămâne și în 2025 pe locul 1 în topul destinațiilor montane preferate de turiștii din România pentru sărbătorile de iarnă. Destinația montană românească atrage turiștii nu doar prin peisajele de basm, ci și prin domeniul schiabil modern, dar și diverse activități care sunt puse la dispoziția turiștilor. De altfel, destinația poate îndeplini multiple criterii ale turiștilor pentru o ședere comodă, relaxantă. Printre acestea se numără spațiile de cazare, precum și facilitățile pentru divertisment și relaxare.

poiana brasov

Poiana Brașov rămâne printre preferatele turiștilor români / foto: Mediafax Foto

Cât costă?

Pentru perioada sărbătorilor de iarnă, gradul de ocupare poate ajunge chiar și la 90%. Turiștii care au optat pentru o vacanță aici plătesc în funcție de perioadă, locație și pachetul selectat. De exemplu, pentru o cazare de 3 nopți, cu masă festivă, de Crăciun, pachetul pentru 2 persoane costă aproape 5.000 de lei. Pentru un pachet de Revelion, prețul pentru 2 persoane este de aproape 8.900 de lei, arată Antena 3 CNN.

Chiar dacă Poiana Brașov reprezintă o destinație de vacanță aflată pe primul loc în topul preferințelor turiștilor, gradul de ocupare rămâne scăzut, în acest sezon. De pildă, în decembrie 2025, un grad de ocupare de peste 70% îl prezintă doar 18% din unitățile de cazare din țară. Un sondaj Travelmint arată că aproape 39% dintre unitățile de cazare au sub 50% grad de ocupare.

Sursă foto: Mediafax Foto / Cristian Radu Nema

Cele mai noi