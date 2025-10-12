Se va emite „de urgență” un nou mandat de arestare pe numele lui Sorin Oprescu. Ce a anunțat ministrul Justiției

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că va fi emis un nou mandat de arestare pentru Sorin Oprescu. El va fi trimis către autoritățile din Grecia, după ce Curtea de Apel a decis reducerea pedepsei.

“Este o soluție care este pronunțată într-o contestație în ceea ce privește intervenirea unei legi mai favorabile. Este o procedură juridică care este în conformitate cu dispozițiile din Codul de procedură penală.

Hotărârea a rămas una de condamnare la o pedeapsă semnificativă, astfel încât din perspectiva cooperării judiciare europene, procedura noastră va continua. Se emite de urgență, acestea sunt prevederile legale, un nou mandat de arestare care se comunică autorităților din țara în care a fost identificat cetățeanul care este urmărit în vederea executării pedepsei și practic mandatul european de arestare își va urma circuitul”, a spus Radu Marinescu la Antena 3.

Mandat de arestare emis „de urgență” pe numele lui Sorin Oprescu

Ministrul Justiției a precizat că nu va exista prelungirea procedurilor de extrădare după contextul pe care l-a creat Curtea de Apel București.

“Domnul Oprescu a fost reținut în temeiul unui mandat european de arestare. Anterior, autoritățile din Grecia au respins o solicitare a României de predare, având în vedere principale argumente privitoare la condițiile de deținere. Recent a intervenit o hotărâre a Curții de Justiție a UE, în anul 2024, un demers al României, care a arătat că un mandat european de arestare poate să fie menținut și solicitarea de predare menținută, chiar dacă a existat o respingere inițială, în condițiile în care anumite condiții inițiale s-au modificat. Apreciem că în ceea ce privește condițiile de deținere, în momentul de față România are standarde, care permit predarea acestei persoane. De aceea România a menținut solicitarea de predare”, a mai spus ministrul.

Ce a spus ministrul Justiției despre cazul Alinei Bica

Ministrul Justiției nu a vrut să discute despre cazul Alinei Bica. Cutrea de Apel București a reținut că fosta șefă a DIICOT și-a ispășit pedeapsa în timp ce era în arest la domiciliu.

“Nu pot face aprecieri asupra hotărârilor judecătorești și până acum, în mandat am refuzat întotdeauna să fac o apreciere de substanță a unei hotărâri judecătorești pentru a respecta independența justiției. Este o chestiune pe care judecătorii au apreciat-o”.