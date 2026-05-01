Prima pagină » Emisiuni » Dumitru Costin: „Aici avem voturi împărțite. Ne întoarcem la popor și poporul să hotărască, cine mai merită să mai rămână viața politică

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical, a vorbit despre faptul că în România voturile sunt împărțite. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Dumitru Costin: „Aici avem voturi împărțite, avem cetățeni care au multiple opțiuni politice, pe care și le manifestă prin vot. Mesajul nostru a fost de următoare natură: Bă, dacă nu sunteți în stare să găsiți o soluție și să asigurați o coaliție de guvernare coerentă, ne întoarcem la vot.”

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Dumitru Costin a vorbit despre faptul că în România voturile sunt împărțite. Acesta spune că, în lipsa unor soluții, trebuie să ne întoarcem la popor. Astfel poporul să decidă cine merită sau nu să rămână în Parlamentul României. Președintele BNS afirmă că a avut o întâlnire cu PSD unde a discutat cu Grideanu despre coaliția de guvernare.

„A fost un apel către actualul președinte și către toți liderii politici ai partidelor. Noi o considerăm ca fiind o soluție extremă. Este mai mult o amenințare, dar este și o întoarcere la rădăcinile democrației. În momentul în care ai un parlament constituit în urma unui vot popular, iar cei pe care i-ai dus în Parlament nu sunt în stare, prin negocieri, să găsească o soluție de guvernare… Pentru că suntem în situația în care guvernăm prin coaliții. Nu avem un model american, avem două partide mari și late, sau ca la britanici, în care tot așa am două forțe politice. În România avem pluripartidism. Aici avem voturi împărțite, avem cetățeni care au multiple opțiuni politice, pe care și le manifestă prin vot. Mesajul nostru a fost de următoare natură: Bă, dacă nu sunteți în stare să găsiți o soluție și să asigurați o coaliție de guvernare coerentă, ne întoarcem la vot. Ne întoarcem la popor și poporul să hotărască, cine mai merită să mai rămână în viața politică și în Parlamentul României. Am avut două întâlniri, la invitația celor de la PSD. Au invitat toți președinții de confederații sindicale. Suntem cinci organizații și în prima întâlnire m-am adresat președintelui Partidului Social Democrat și i-am spus: Domnule Grindeanu, instituția Parlamentul este o instituție de decor. Sunteți degeaba aici, în Parlament. Pe de altă parte, vă plângeți că sunteți nemulțumiți de modul în care se lucrează în coaliție, nu? Păi dacă ești nemulțumit, de ce nu folosești instrumentul dezbaterilor în comisiile parlamentare și votul? Dacă spui, declari că Ilie Bolojan, ca premier, vă bypass-ează, nu stă de vorbă cu voi, ia anumite decizii.”, a declarat președintele BNS.

