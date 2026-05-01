Dumitru Costin: „România a fost prima țară din U.E. care a călcat în picioare un model valid încă din secolul XIX, sistemul de pensii”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu", Dumitru Costin, președinte BNS, a vorbit despre cum România decontează acum toate greșelile politice din 2017, în ceea ce privește salariile și pensiile.
Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Dumitru Costin a vorbit despre cum România decontează acum toate greșelile politice din 2017, în ceea ce privește salariile și pensiile. Acesta a început prin a spune că suntem prima țară europeană care a călcat în picioare sistemul Bismarck de pensii. Președintele BNS susține că legea din 2017 este una greșită și a generat foarte multe probleme. Acesta menționează că a fost prezent în comisia de muncă din Camera Deputaților la acel moment și a atras atenția asupra problemelor generate de această lege. Costin susține că întreaga clasă politică a fost pentru adoptarea legii. Mai mult de atât, acesta afirmă că toți primarii au încercat să ia în propriile mâini salariile angajaților, ceea ce a adus inechități.
„România a devenit prima țară din Uniunea Europeană care a călcat în picioare un model valid încă din secolul XIX. Von Bismarck, în vremea aia, l-a scos. Sistemul de pensii al unei țări se constituie pe baza contribuțiilor angajatorilor, a angajaților și, atunci când este nevoie, și a statului. Pentru că povara rămânea doar pe umerii statului în vremea respectivă sau pe umerii oamenilor. Deci, legea din 2017 a generat la rândul ei nebunii, pentru că este o lege proastă. În continuare îmi aduc aminte și puteți să cereți stenogramele de la Comisia de Muncă de la Camera Deputaților. Am fost prezent acolo și am atras atenția, în ciuda unanimității politice, că acea lege va genera probleme. Au venit toți primarii, indiferent de culoarea lor politică, și au zis bă, dar de ce trebuie să avem noi grilă de ierarhie salarială pentru autoritățile publice locale? Să avem un minim, un maxim și în rest să avem libertatea noi să stabilim. Și eu am fost tâmpitul care și-a asumat acolo, în comisie, de față cu doamna Olguța, cu domnul Solomon și cu ceilalți membri… Am spus: domnilor, veți genera un haos în salarizarea autorităților publice locale, veți genera discriminări, efect de antrenare, scandaluri, procese, nebunii. Dacă acum iei fiecare primărie din București, primăria de sector și vrei să vezi, ia să vedem cu cât plătești tu arhitectul-șef… Tu nu o să găsești pe aceeași funcție, la aceeași răspundere, la același tip de instituție, nu o să găsești salarii corecte și egale. Așa ar fi, zice în Constituție, acolo, la muncă egală, salariile sunt egale. Nu există așa ceva. Fiecare e plătit talandala. De aici s-au generat tot felul de abuzuri. Tot atunci le-am spus și acuma decontăm prostiile din 2017. Dacă tot le dați libertatea autorităților locale să-și stabilească salariile într-un minim și maxim, vă rog să introduceți o matrice instituțională. Luați legile pe baza cărora se creează primăriile, vedeți ce funcțiuni trebuie să îndeplinească și dați-le niște organigrame model. Nu ieși din alea. Poți să ieși din alea, să angajezi suplimentar dacă veniturile tale proprii, ca primărie, au crescut și există justificări pentru asta. Pentru că dacă nu faci această matrice și le dai și libertate la salarii, vor angaja după bunul plac, vor plăti salarii după bunul plac. Și după aia, vor veni ca milogii la Ministerul de Finanțe să transfere de la bugetul de stat, să le închidă lor bugetele locale. Lucruri care se întâmplă astăzi. Ați văzut ce dezbateri uriașe au fost când s-a pus problema acum restructurărilor la administrațiile publice locale. Sunt, din păcate, scăpați de sub control în sens rău al cuvântului. Eu înțeleg autonomia locală, dar trebuie să ții cont de anumite roluri și responsabilități pe care le ai și de niște limite pe care le ai.”, a explicat președintele BNS.