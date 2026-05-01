Dumitru Costin: „România a fost prima țară din U.E. care a călcat în picioare un model valid încă din secolul XIX, sistemul de pensii”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Dumitru Costin, președinte BNS, a vorbit despre cum România decontează acum toate greșelile politice din 2017, în ceea ce privește salariile și pensiile. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Dumitru Costin: „Acum decontăm prostiile din 2017. Le-am zis: vă rog să introduceți o matrice instituțională. Luați legile pe baza cărora se creează primăriile și dați-le niște organigrame model. Nu ieși din alea. Poți să angajezi suplimentar, dacă veniturile tale proprii, ca primărie, au crescut și există justificări pentru asta.”

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Dumitru Costin a vorbit despre cum România decontează acum toate greșelile politice din 2017, în ceea ce privește salariile și pensiile. Acesta a început prin a spune că suntem prima țară europeană care a călcat în picioare sistemul Bismarck de pensii. Președintele BNS susține că legea din 2017 este una greșită și a generat foarte multe probleme. Acesta menționează că a fost prezent în comisia de muncă din Camera Deputaților la acel moment și a atras atenția asupra problemelor generate de această lege. Costin susține că întreaga clasă politică a fost pentru adoptarea legii. Mai mult de atât, acesta afirmă că toți primarii au încercat să ia în propriile mâini salariile angajaților, ceea ce a adus inechități.