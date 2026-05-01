Dumitru Costin: „România a fost prima țară din U.E. care a călcat în picioare un model valid încă din secolul XIX, sistemul de pensii”

Dumitru Costin, președinte BNS: „România a fost prima țară din U.E. care a călcat în picioare un model valid încă din secolul XIX, sistemul de pensii”

Andrei Rosz
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Dumitru Costin, președinte BNS, a vorbit despre cum România decontează acum toate greșelile politice din 2017, în ceea ce privește salariile și pensiile. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Dumitru Costin: „Acum decontăm prostiile din 2017. Le-am zis: vă rog să introduceți o matrice instituțională. Luați legile pe baza cărora se creează primăriile și dați-le niște organigrame model. Nu ieși din alea. Poți să angajezi suplimentar, dacă veniturile tale proprii, ca primărie, au crescut și există justificări pentru asta.

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Dumitru Costin a vorbit despre cum România decontează acum toate greșelile politice din 2017, în ceea ce privește salariile și pensiile. Acesta a început prin a spune că suntem prima țară europeană care a călcat în picioare sistemul Bismarck de pensii. Președintele BNS susține că legea din 2017 este una greșită și a generat foarte multe probleme. Acesta menționează că a fost prezent în comisia de muncă din Camera Deputaților la acel moment și a atras atenția asupra problemelor generate de această lege. Costin susține că întreaga clasă politică a fost pentru adoptarea legii. Mai mult de atât, acesta afirmă că toți primarii au încercat să ia în propriile mâini salariile angajaților, ceea ce a adus inechități.

„România a devenit prima țară din Uniunea Europeană care a călcat în picioare un model valid încă din secolul XIX. Von Bismarck, în vremea aia, l-a scos. Sistemul de pensii al unei țări se constituie pe baza contribuțiilor angajatorilor, a angajaților și, atunci când este nevoie, și a statului. Pentru că povara rămânea doar pe umerii statului în vremea respectivă sau pe umerii oamenilor. Deci, legea din 2017 a generat la rândul ei nebunii, pentru că este o lege proastă. În continuare îmi aduc aminte și puteți să cereți stenogramele de la Comisia de Muncă de la Camera Deputaților. Am fost prezent acolo și am atras atenția, în ciuda unanimității politice, că acea lege va genera probleme. Au venit toți primarii, indiferent de culoarea lor politică, și au zis bă, dar de ce trebuie să avem noi grilă de ierarhie salarială pentru autoritățile publice locale? Să avem un minim, un maxim și în rest să avem libertatea noi să stabilim. Și eu am fost tâmpitul care și-a asumat acolo, în comisie, de față cu doamna Olguța, cu domnul Solomon și cu ceilalți membri… Am spus: domnilor, veți genera un haos în salarizarea autorităților publice locale, veți genera discriminări, efect de antrenare, scandaluri, procese, nebunii. Dacă acum iei fiecare primărie din București, primăria de sector și vrei să vezi, ia să vedem cu cât plătești tu arhitectul-șef… Tu nu o să găsești pe aceeași funcție, la aceeași răspundere, la același tip de instituție, nu o să găsești salarii corecte și egale. Așa ar fi, zice în Constituție, acolo, la muncă egală, salariile sunt egale. Nu există așa ceva. Fiecare e plătit talandala. De aici s-au generat tot felul de abuzuri. Tot atunci le-am spus și acuma decontăm prostiile din 2017. Dacă tot le dați libertatea autorităților locale să-și stabilească salariile într-un minim și maxim, vă rog să introduceți o matrice instituțională. Luați legile pe baza cărora se creează primăriile, vedeți ce funcțiuni trebuie să îndeplinească și dați-le niște organigrame model. Nu ieși din alea. Poți să ieși din alea, să angajezi suplimentar dacă veniturile tale proprii, ca primărie, au crescut și există justificări pentru asta. Pentru că dacă nu faci această matrice și le dai și libertate la salarii, vor angaja după bunul plac, vor plăti salarii după bunul plac. Și după aia, vor veni ca milogii la Ministerul de Finanțe să transfere de la bugetul de stat, să le închidă lor bugetele locale. Lucruri care se întâmplă astăzi. Ați văzut ce dezbateri uriașe au fost când s-a pus problema acum restructurărilor la administrațiile publice locale. Sunt, din păcate, scăpați de sub control în sens rău al cuvântului. Eu înțeleg autonomia locală, dar trebuie să ții cont de anumite roluri și responsabilități pe care le ai și de niște limite pe care le ai.”, a explicat președintele BNS.

Citește și

ACTUALITATE În 2025, la nivel mondial, 700 de mii de lucrători au murit la locul de muncă. Dumitru Costin: „Lupta pentru drepturile lor este mai vie ca oricând”
20:00
În 2025, la nivel mondial, 700 de mii de lucrători au murit la locul de muncă. Dumitru Costin: „Lupta pentru drepturile lor este mai vie ca oricând”
ACTUALITATE Dumitru Costin: „Aici avem voturi împărțite. Ne întoarcem la popor și poporul să hotărască, cine mai merită să mai rămână viața politică
20:00
Dumitru Costin: „Aici avem voturi împărțite. Ne întoarcem la popor și poporul să hotărască, cine mai merită să mai rămână viața politică
ACTUALITATE Imaginea PSD-ului din sondaje este falsă. Dumitru Costin, președinte BNS: „Partidul a coborât la un minim istoric și este în continuă scădere”
19:00
Imaginea PSD-ului din sondaje este falsă. Dumitru Costin, președinte BNS: „Partidul a coborât la un minim istoric și este în continuă scădere”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „BNR nu are ce să caute în bătălia politică”
11:00
Ion Cristoiu: „BNR nu are ce să caute în bătălia politică”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „PSD-ul se va sinucide într-o înțelegere cu AUR”
10:30
Ion Cristoiu: „PSD-ul se va sinucide într-o înțelegere cu AUR”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Bolojan activează ca și cum ar fi căzut deja de la conducere. El lucrează pentru poziția pe care o va avea în Opoziție”
09:30
Ion Cristoiu: „Bolojan activează ca și cum ar fi căzut deja de la conducere. El lucrează pentru poziția pe care o va avea în Opoziție”
Mediafax
1 Mai. Care sunt cele mai căutate stațiuni de pe litoral și cum sunt tarifele față de anul trecut?
Digi24
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! A fost găsit mort în București. Avea doar 27 de ani!
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Adevarul
Marea păcăleală a șoferilor: de ce sunt mai multe accidente vara decât iarna? Luna în care riscul de impact este maxim
Mediafax
Zile libere 2026. Când va fi următorul weekend prelungit?
Click
Alertă în Europa: risc ridicat de atentate. MAE avertizează cetățenii români care merg în Marea Britanie
Digi24
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted. Cine este Vasile Rodideal
Cancan.ro
Întoarsă acasă de la Survivor, războinica Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: 'Are cancer'
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta asistentă tv! Fanii au rămas uimiți: „Și când te gândești ce frumoasă a fost Cruduța”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca să intri în legalitate
Descopera.ro
Surpriză! Cum ne ajută berea sănătatea?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Vasele de sânge descoperite în oasele de T. rex schimbă tot ce știam despre dinozauri
FLASH NEWS Scenariul exploziv al unui cunoscut politolog: În maxim 6 luni de la instalarea noului guvern vom avea alegeri prezidențiale
20:05
Scenariul exploziv al unui cunoscut politolog: În maxim 6 luni de la instalarea noului guvern vom avea alegeri prezidențiale
TENSIUNI Noi tensiuni comerciale între SUA și UE. Trump anunță că impune taxe vamale de 25% pe mașinile europene de săptămâna viitoare. Care sunt excepțiile
19:46
Noi tensiuni comerciale între SUA și UE. Trump anunță că impune taxe vamale de 25% pe mașinile europene de săptămâna viitoare. Care sunt excepțiile
FLASH NEWS Trump nu vrea să poarte o vestă antiglonț din motive estetice: „Nu vreau să arăt cu 10 kilograme mai gras”
19:15
Trump nu vrea să poarte o vestă antiglonț din motive estetice: „Nu vreau să arăt cu 10 kilograme mai gras”
FLASH NEWS Autoritățile au închis cabinetul privat unde o femeie a intrat în comă cerebrală, apoi a murit. Ce nereguli au găsit inspectorii
19:11
Autoritățile au închis cabinetul privat unde o femeie a intrat în comă cerebrală, apoi a murit. Ce nereguli au găsit inspectorii
ULTIMA ORĂ În plină vacanță de 1 Mai, când nimeni nu este atent, ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, anunță că România pierde încă o tranșă din PNRR, de aproape jumătate de miliard de euro
19:02
În plină vacanță de 1 Mai, când nimeni nu este atent, ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, anunță că România pierde încă o tranșă din PNRR, de aproape jumătate de miliard de euro

