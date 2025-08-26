Prima pagină » Actualitate » Sebastian Popescu, fost CANDIDAT la prezidențiale, sub control judiciar pentru corupere de minori. A încercat să abuzeze un băiat de 15 ani

Sebastian Popescu, fost CANDIDAT la prezidențiale, sub control judiciar pentru corupere de minori. A încercat să abuzeze un băiat de 15 ani

Ruxandra Radulescu
26 aug. 2025, 17:34, Actualitate
Sebastian Popescu, fost CANDIDAT la prezidențiale, sub control judiciar pentru corupere de minori. A încercat să abuzeze un băiat de 15 ani

Fostul candidat la președinția României, Sebastian Popescu, a fost plasat sub control judiciar de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 din București și este cercetat penal, după ce ar fi recunoscut că a încercat să determine un minor în vârstă de 15 ani să întrețină relații sexuale, transmite G4Media.

Sebastian Popescu este acuzat că ar fi abordat pe social media un adolescent de 15 ani, pentru a-l determina să întrețină relații sexuale. Fostul candidat la prezidențiale și-ar fi recunoscut fapta în fața polițiștilor.

Inculpatul a fost dus la audieri, după ce o persoană l-a reclamat la Poliție, printr-un apel la 112, mai transmite sursa citată. Polițiștii din cadrul Secției 27 Poliție s-au deplasat în zona indicată din Sectorul 3 al Capitalei și au discutat cu cele două persoane.

„În urma imaginilor și informațiilor apărute în spațiul public ce fac referire la o persoană care i-ar fi propus unui minor să întrețină relații intime, Serviciul Informare și Relații Publice este abilitat să comunice următoarele:

La data de 24 august 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Secția 27 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 45 de ani, i-ar fi propus unui minor să întrețină relații intime, prin intermediul unei rețele de socializare.

Polițiștii din cadrul subunității au identificat și depistat bărbatul în cauză, fiind condus la sediul de poliție.

Cercetările au fost preluate de Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

În urma administrării materialului probator, față de cel în cauză s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru comiterea infracțiunii de coruperea sexuală a minorilor, prev. de art. 221 alin. 4 C. pen., privind faptul că inculpatul a pus la dispoziția minorului o imagine cu un caracter pornografic.

De asemenea, față de inculpat a fost dispusă și măsura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile.

Polițiștii Capitalei tratează cu seriozitate toate cazurile semnalate și acționează ferm pentru protejarea minorilor și aplicarea legii”, au precizat reprezentanții Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Recomandarea autorului:

Citește și

ACTUALITATE Inspecția Muncii a aplicat AMENZI de peste 7,4 milioane lei în sectorul construcțiilor. 291 de persoane, descoperite că prestau muncă nedeclarată
18:15
Inspecția Muncii a aplicat AMENZI de peste 7,4 milioane lei în sectorul construcțiilor. 291 de persoane, descoperite că prestau muncă nedeclarată
ACTUALITATE George Simion IRONIZEAZĂ măsurile lui Bolojan: „Bine că nu sunt eu președinte”
18:07
George Simion IRONIZEAZĂ măsurile lui Bolojan: „Bine că nu sunt eu președinte”
POLITICĂ Radu Oprea anunță curățenie generală la vârful companiilor de stat: „Numărul de persoane din Consiliile de Administrație va scădea”
18:00
Radu Oprea anunță curățenie generală la vârful companiilor de stat: „Numărul de persoane din Consiliile de Administrație va scădea”
ACTUALITATE Ștefan Popescu, doctor în istorie și specialist în politică externă, se alătură echipei GÂNDUL
18:00
Ștefan Popescu, doctor în istorie și specialist în politică externă, se alătură echipei GÂNDUL
ULTIMA ORĂ DESCOPERIRE spectaculoasă în Vrancea! Cum au găsit polițiștii peste 20.000 de bancnote false / Trei dosare penale deschise
17:19
DESCOPERIRE spectaculoasă în Vrancea! Cum au găsit polițiștii peste 20.000 de bancnote false / Trei dosare penale deschise
VIDEO AUR mizează pe Piperea și Anca Alexandrescu ca propuneri la Primăria Capitalei. Piperea: „Sondajul INSOMAR o dă pe locul 3”
16:57
AUR mizează pe Piperea și Anca Alexandrescu ca propuneri la Primăria Capitalei. Piperea: „Sondajul INSOMAR o dă pe locul 3”
Mediafax
Atenție, părinți! ANPC avertizează că uniformele școlare pot afecta sănătatea copiilor
Digi24
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
Cancan.ro
Felix Baumgartner a fost, de fapt, ucis? Răsturnare de situație, după ultima descoperire a anchetatorilor
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Adevarul
Ofurile românilor întorși din vacanțele în Grecia: „Insula colcăie de turiști români. În doi-trei ani va deveni Mamaia Nord”
Mediafax
Descoperire în Vrancea: 23.300 de bancnote false în valoare de 4,1 milioane de euro
Click
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
Wowbiz
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Antena 3
Un bărbat care a cumpărat o geacă din piele dintr-un second hand a aflat acasă că, de fapt, a pus mâna pe o comoară
Digi24
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia
Cancan.ro
Gafa anului la Insula Iubirii 2025 de la Antena 1! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Acum e unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din România! În trecut a avut o altă meserie
observatornews.ro
A vizitat toate ţările lumii timp de 20 de ani, apoi şi-a găsit casa. Oraşul în care a decis să trăiască
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Noi detalii în cazul lui Emil Gânj! Criminalul din Mureș este căutat în tunelurile subterane construite de Ceaușescu
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
Capital.ro
Când se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasul se dă înapoi cu o oră, ora 4:00 devine ora 3:00
Evz.ro
Misterul din Triunghiul Bermudelor, lămurit științific. Explicația e banală, dar neașteptată
A1
Mesajul tranșant pe care Ella Vișan l-a transmis după imaginile de aseară cu ispita Teo. "Nu vă lăsați păcăliți"
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Teroare la un resort de 4 stele! Peste 100 de turiști, printre care un bebeluș de 15 luni și o femeie însărcinată, loviți de o toxiinfecție cu salmonella
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Ce este „otrovertul”, noul concept prin care poate fi descrisă o persoană?