Sebastian Popescu, fost CANDIDAT la prezidențiale, sub control judiciar pentru corupere de minori. A încercat să abuzeze un băiat de 15 ani

Fostul candidat la președinția României, Sebastian Popescu, a fost plasat sub control judiciar de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 din București și este cercetat penal, după ce ar fi recunoscut că a încercat să determine un minor în vârstă de 15 ani să întrețină relații sexuale, transmite G4Media.

Sebastian Popescu este acuzat că ar fi abordat pe social media un adolescent de 15 ani, pentru a-l determina să întrețină relații sexuale. Fostul candidat la prezidențiale și-ar fi recunoscut fapta în fața polițiștilor.

Inculpatul a fost dus la audieri, după ce o persoană l-a reclamat la Poliție, printr-un apel la 112, mai transmite sursa citată. Polițiștii din cadrul Secției 27 Poliție s-au deplasat în zona indicată din Sectorul 3 al Capitalei și au discutat cu cele două persoane.

„În urma imaginilor și informațiilor apărute în spațiul public ce fac referire la o persoană care i-ar fi propus unui minor să întrețină relații intime, Serviciul Informare și Relații Publice este abilitat să comunice următoarele:

La data de 24 august 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Secția 27 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 45 de ani, i-ar fi propus unui minor să întrețină relații intime, prin intermediul unei rețele de socializare.

Polițiștii din cadrul subunității au identificat și depistat bărbatul în cauză, fiind condus la sediul de poliție.

Cercetările au fost preluate de Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

În urma administrării materialului probator, față de cel în cauză s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru comiterea infracțiunii de coruperea sexuală a minorilor, prev. de art. 221 alin. 4 C. pen., privind faptul că inculpatul a pus la dispoziția minorului o imagine cu un caracter pornografic.

De asemenea, față de inculpat a fost dispusă și măsura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile.

Polițiștii Capitalei tratează cu seriozitate toate cazurile semnalate și acționează ferm pentru protejarea minorilor și aplicarea legii”, au precizat reprezentanții Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

