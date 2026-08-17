Culturile agricole din lunca Dunării sunt compromise din cauza debitului scăzut al fluviului. Sistemele de irigații au fost oprite, iar culturile din camp se usucă. În plus, din cauza traficului scăzut pe Dunăre fermierii nu mai pot vinde cerealele și au rămas cu marfa în depozite.

„Este o cultură calamitată 100% chiar dacă Dumnezeu ne-ar ajuta cu niște ploi. Chiar dacă ar poleniza neavând știulete, ca să zic așa, nu se poate dezvolta”, spune Aurel Nedelcu, fermier din Valea Stanciului.

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Și nu este singura cultură afectată. Și floarea soarelui este uscată. Nivelul scăzut al Dunării face imposibil transportul cerealelor pe Dunăre.

Ionel Gangioveanu, fermier din Valea Stanciului, spune: „Am făcut și proiecte pe fonduri europene pentru parc fotovoltaic, dar dacă nu vom avea apă…”.

Și nici pentru perioada următoare nu sunt vești bune. Până la sfârșitul săptămânii, Dunărea va avea un debit de 1300 mc/secundă.

INHGA a emis prognoza debitelor şi nivelurilor în intervalul 16.08.2026, ora 07.00 – 23.08.2026, ora 07.00

„Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere ușoară în prima zi a intervalului de prognoză până la valoarea de 1350 m3/s, relativ staționar în jurul acestei valori în următoarele trei zile, apoi în scădere ușoară până la valoarea de 1300 m3/s până în ultima zi a intervalului de prognoză, situându-se sub media multianuală a lunii august (3900 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în general staționare, cu tendință ușoară de scădere”, transmite INHGA.