Secretul gospodinelor. Ce poți să faci dacă varza pentru sarmale este prea acră

Sarmalele sunt nelipsite de pe masa de sărbători a românilor, iar de cele mai multe ori, ea provine din propria producție.

Totuși, sunt și situații în care, fie că ai murat-o sau ai cumpărat-o din comerț, varza pentru sarmale este prea sărată. Soluția pentru a rezolva problema este una simplă și de îndemâna oricui. Trucul este folosit de gospodine de generații întregi și funcționează de fiecare dată.

Cum poți să desărezi varza pentru sarmale

Dacă ai dat de o varză murată mult prea sărată sau prea acră, cea mai simplă soluție este să o speli bine sau să o lași la înmuiat în apă peste noapte. Statul în apă ajută la eliminarea excesului de sare sau de acreală.

Dacă observi că varza e prea sărată chiar înainte să te apuci de înfășurat sarmale, desfă frunzele de pe ea și lasă-le într-un vas cu apă pentru jumătate de oră sau o oră, dacă ai timp. Dacă te grăbești, poți să schimbi apa de câteva ori ca să accelerezi procesul.

Alternativ, dacă ai de-a face cu o varză prea acră sau prea sărată, spală bine fiecare frunză de varză cu apă călduță. Dacă ai timp la dispoziție, lasă frunzele într-un castron cu apă timp de aproximativ o oră sau două.

Ca o regulă, înainte de a te apuca să faci compoziția de sarmale, trebuie să guși varza și să vezi dacă este prea sărată sau acră. În cazul în care este, poți folosi trucul de mai sus.

Ce faci dacă au ieșit sarmalele prea sărate

Dacă observi că sarmalele au ieșit prea sărate, nu trebuie aruncate. Sunt câteva trucuri la care poți să apelezi pentru a salva preparatul.

Dacă ai gătit sarmalele și ai observat că sunt prea sărate, adaugă cartofi sau orez. Este mai simplu să adaugi bucățele de cartof printre sarmale pe care le poți culege și arunca ulterior.

