Un articol al jurnaliștilor sârbi de la Blic, parte a Ringier Media International, dezvăluie „secretul norvegienilor” pentru a menține căldura optimă în case prin tehnici de construcție și materiale la îndemână de când lumea. Scandinavii folosesc soluții de izolare termică neconforme cu soluțiile inovative promovate de tehnologia mileniului trei. Scandinavii știu să folosească lemnul, așa cu italieni știu cu piatra, cărămida sau gresia, sau românii cu chirpiciul (amestec de bălegar, lut și paie) dintr-un singur motiv, n-au încotro.

Calitatea izolației joacă un rol esențial nu doar în reducerea consumului de energie, ci și în confortul locuinței și în protecția fațadei pe termen lung. În România, materiale precum polistirenul sunt des utilizate, însă, în Norvegia, unde temperaturile iernii scad dramatic, se optează pentru soluții diferite

ThermoWood: soluția inovatoare

Norvegia, ca toată zona scandinavă, este campioonă la construcțiile din lemn, rezultatul unor factori naturali și istorici. Casele din lemn rezistă cu succes și la umiditate, datorită unor „metode moderne de prelucrare”, notorii de vreo mie de ani.

O tehnologie des întâlnită în Norvegia este utilizarea panourilor ThermoWood pentru fațade. Acestea sunt realizate prin încălzirea lemnului la temperaturi între 160°C și 215°C, cu ajutorul aburului, ca la corăbile vikinge. Acest proces reduce absorbția apei, crește stabilitatea dimensională și îmbunătățește rezistența la mucegai, putrezire și dăunători.

Panourile ThermoWood sunt rezistente la ploaie, îngheț și razele solare, păstrându-și proprietățile timp de decenii dacă sunt montate și întreținute corect. În plus, oferă o izolație termică și acustică excelentă.

Prin tratamentul termic, acestea nu absorb apă și nu transferă căldură, asigurând protecția locuinței atât iarna, cât și vara. Casele norvegiene din lemn, cu fațade tratate special, reprezintă un model de eficiență energetică și durabilitate, adaptându-se perfect provocărilor climatice, recomandă Libertatea.

