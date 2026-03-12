Debut în stil mare pe Broadway pentru Barack și Michelle Obama cu relansarea piesei „Proof”, premiată cu Tony și Pulitzer

Barack și Michelle Obama și-au făcut debutul în lumea teatrului de pe Broadway ca producători ai relansării piesei „Proof”. Producția este realizată prin compania lor Higher Ground și îi are în distribuție pe Don Cheadle și Ayo Edebiri.

Fostul președinte american Barack Obama și soția sa, Michelle Obama și-au extins activitatea în industria divertismentului făcându-și debutul ca producători pe Broadway. Fostul lider de la Casa Albă a contribuit la relansarea celebrei piese „Proof”, prin intermediul companiei lor de producție Higher Ground, potrivit publicației Variety.

Noua producție îi aduce pe scenă pe actorii Don Cheadle și Ayo Edebiri, care își vor face astfel debutul pe Broadway în această piesă premiată. Spectacolul va fi regizat de Thomas Kail, câștigător al premiului Tony, iar producția este realizată împreună cu Mike Bosner.

„A readuce această piesă emblematică pe Broadway, cu Ayo, Don, Tommy şi Mike la cârmă, este un privilegiu extraordinar şi nu am putea fi mai mândri să facem parte din această producţie. «Proof» este exact genul de poveste pe care Higher Ground a fost construit să o susţină, o piesă care pune întrebări profunde despre strălucire, îndoială şi ceea ce moştenim de la oamenii pe care îi iubim cel mai mult.”, au declarat soţii Obama într-un comunicat.

„Proof”, o piesă de excepție premiată cu Tony și Pulitzer

„Proof”, scrisă de dramaturgul David Auburn, este una dintre cele mai apreciate piese contemporane, câștigând atât premiul Tony, cât și premiul Pulitzer.

Povestea o urmărește pe Catherine, interpretată de Ayo Edebiri, fiica unui renumit profesor de matematică, Robert, rol jucat de Don Cheadle. După moartea tatălui său, Catherine descoperă un caiet care conține o demonstrație matematică extraordinară, declanșând o serie de întrebări despre moștenirea intelectuală, geniu și fragilitatea minții umane.

Din distribuția noii producții mai fac parte și actorii Jin Ha și Samira Wiley.

Spectacolul va avea o serie limitată de reprezentații, programată pentru 16 săptămâni, iar premiera va avea loc la Teatrul Booth din New York, unde reprezentațiile vor începe pe 31 martie, înaintea premierei oficiale programate pentru 16 aprilie.

