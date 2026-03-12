Meteorologii Administrației Națioanale de Meteorologie nu au mai emis informări meteorologice sau avertizări de vreme severă, iar primăvara și-a intrat în drepturi, chiar dacă diminețile sunt încă reci, iar ceața a fost prezentă.

În exclusivitate pentru Gândul, meterologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre evoluția vremii în cursul zilei de astăzi, 12 martie 2026.

„Astăzi, vremea va fi în general frumoasă și în continuare cu mult mai caldă decât în mod normal, în special în regiunile intracarpatice.

Cerul va fi variabil, local cu nebulozitate joasă sau ceață , îndeosebi în prima parte a zilei și din nou noaptea, în jumătatea de sud-est a țării.

, îndeosebi în prima parte a zilei și din nou noaptea, în jumătatea de sud-est a țării. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 10 și 19 grade, iar cele minime între minus 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 7 grade în regiunile vestice.

La București, valorile de temperatură se vor situa în jurul celor specifice perioadei. Cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă și ceață îndeosebi în prima parte a zilei și din nou noaptea. Vântul slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 10-11 grade, iar cea minimă de minus 1 până la 1 grad Celsius”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Unde s-a înregistrat cea mai mare temperatură a dimineții

În această dimineață, la ora 09:00, nu s-au înregistrat precipitații în nicio zonă a României, conform informațiilor publicate pe site-ul ANM.

Cea mai scăzută temperatură a fost de minus 2 grade, la Miercurea Ciuc.

La aceeași oră, la București s-au înregistrat 3 grade Celsius, iar cerul a fost acoperit.

La Constanța au fost 8 grade, la Sulina 7 grade, aceeași temperatură fiind și la Călărași, Timișoara și Oradea.

În Moldova a fost ceva mai rece – 2 grade la Suceava, 3 grade la Botoșani, 4 grade la Iași și 3 grade la Vaslui.

Cerul a fost, în mare parte, senin la primele ore ale dimineții, a fost aer cețos la Bacău, potrivit ANM, și cer acoperit la Ploiești. La Baia Mare, termometrele au arătat 6 grade Celsius, iar la Brașov au fost 2 grade.

RECOMANDAREA AUTORULUI: