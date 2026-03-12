Meteorologii Administrației Națioanale de Meteorologie nu au mai emis informări meteorologice sau avertizări de vreme severă, iar primăvara și-a intrat în drepturi, chiar dacă diminețile sunt încă reci, iar ceața a fost prezentă.
În exclusivitate pentru Gândul, meterologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre evoluția vremii în cursul zilei de astăzi, 12 martie 2026.
„Astăzi, vremea va fi în general frumoasă și în continuare cu mult mai caldă decât în mod normal, în special în regiunile intracarpatice.
La București, valorile de temperatură se vor situa în jurul celor specifice perioadei. Cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă și ceață îndeosebi în prima parte a zilei și din nou noaptea. Vântul slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 10-11 grade, iar cea minimă de minus 1 până la 1 grad Celsius”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
În această dimineață, la ora 09:00, nu s-au înregistrat precipitații în nicio zonă a României, conform informațiilor publicate pe site-ul ANM.
Cerul a fost, în mare parte, senin la primele ore ale dimineții, a fost aer cețos la Bacău, potrivit ANM, și cer acoperit la Ploiești. La Baia Mare, termometrele au arătat 6 grade Celsius, iar la Brașov au fost 2 grade.
